考量警察薪水較一般上班族可觀且穩定，不少人會選擇報考警察，但有一名網友透露，自己與擔任警察的同學們閒聊時，聽到對方抱怨工作「不是人幹的」，直指業務過多卻人員不足，好奇台灣警察是不是太少了，引起討論。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己有四、五位同學是警察，閒聊時談到警察工作除了個人勤務之外，還有無限的業務要處理，抱怨警察工作不是人幹的，會這麼忙就是因為沒人，好奇「台灣這麼少人想當警察嗎？是薪水太少還是怎樣？」

貼文引起不少人認同，「是真的，主業根本不是交通和治安，而是支援活動站崗或民事雜事」、「基層警察越來越少，坐辦公室的警官越來越多」、「連之前戴口罩這種鳥事都要警察幫忙管了，你怎覺得警察有時間人力做其他正事，整個公務體系都在血汗，還每天十二小時（有時候超過）日夜輪班，沒猝死就偷笑了」。

也有網友點出地方政府財政問題，「問題是地方政府沒錢收警察，除了六都，還有一堆地方在上沒人性的拆班」、「員額根本不夠，交警人數可能要乘以2~3倍，這也反映一個問題，稅收太少」、「幾年前地方政府才用沒錢拒收多出來的警力」、「學美國用地方稅請警察，想多點人力就多繳稅」。

根據內政部警政署人事室統計資料，2020年警察人數為70,844人，為近15年來最高峰，截至2022年底，警察人數微幅降至69,541人。