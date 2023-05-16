亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）認為，即便經濟步入衰退，今年也不會降息。對抗通膨是聯準會優先任務，就算要付出一些代價，也必須讓通膨回到2％的目標。

波斯提克指出，美國通膨一直維持在高檔，消費者支出相對有韌性，且勞動市場極為緊繃，這些情況意味著美國仍面臨物價上行壓力。如果有採取行動的必要，他個人傾向進一步升息，而非降息。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）表示，美國通膨仍然超出目標，聯準會必須「完成工作」。美國4月通膨率年增4.9％，雖然低於3月的年增5％，但還是太高。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）指出，在不確定性攀升之際，行事必須更加謹慎和更有耐心，也需要更多數據。他表示，距離下次例會還有好幾周的時間，聯準會官員正在觀察信貸壓力、美國債務上限的發展，以及勞動市場狀況和物價壓力。

古爾斯比表示，美國通膨逐漸好轉，但速度還不夠快。波斯提克的看法相對樂觀，相信聯準會的政策能將通膨帶回目標。

聯準會自去年3月啟動升息循環以來，迄今已十度宣布升息，致力打擊通膨巨獸。聯邦基金利率目前位在5％至5.25％區間，創下2007年以來最高紀錄。

儘管通膨仍遠遠高於目標，但市場認為聯準會已經完成升息工作，年底前可能降息數次，主要理由是預期經濟成長恐大幅放緩，並可能跌入淺層衰退。

聯準會預計在6月13至14日召開貨幣政策會議，根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，交易員預期6月再升息的機率很小，年底利率將降至4.25％至4.5％區間。