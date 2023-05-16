綜合港媒16日報導，富途、老虎證券因沒有在中國境內領取牌照，2021年被中國官方點名涉嫌違規跨境營業。中國證監會並在2022年12月宣布，整改兩家公司違法違規行為，包括妥善處理「存量」客戶，取締「增量」非法業務活動，這意味著兩家公司不能新增中國客戶。

老虎證券對此表示，根據中國證監會有關跨境證券業務整改的要求，為高質量完成整改工作，5月18日起調整中國境內用戶更新客戶端的方式，在境內應用市場下架旗下「老虎國際」APP。

老虎國際強調，本次服務調整僅適用於中國境內用戶，香港業務不受影響，集團於全球其他國家和地區的客戶仍可繼續下載、使用App。未來，集團將繼續在遵守各個國家和地區監管規定的基礎上，持續為客戶提供投資服務。

富途表示，響應中國證監會規範跨境證券業務的行業整改要求，「存量境內客戶」可繼續使用富途牛牛App進行交易，香港及所有境外用戶下載和使用富途牛牛App均不受任何影響。

富途控股16日並宣布，新增馬來西亞作為東南亞新據點。富途指出，以moomoo應用程式進軍馬來西亞市場，以一站式市場資訊、投資者教育、互動社區等功能搶占市場，推動當地線上投資普及化。