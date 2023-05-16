民進黨主席暨總統候選人賴清德今晚應邀出席政大學生會及學生議會主辦的「政治進入大學？！青年與主席有約」講座；不少學生也關心民生、經濟等問題；提到政府在社宅興建，中央及地方、國營事業、私校退場後相關土地，都可以思考成為社宅擴大範圍的來源。

有學生問到，若當上台灣的領導者，是否能壓制房價、遏止投資客？賴清德反問該生，「你有沒有注意到房價現在在降？」這是因為受到國際情勢影響，利息提高了，現在立法院也通過防止炒房的法案，這方面獲得一些效果；再加上社會住宅興建、包租代管，政府推動社宅的方向是沒有改變的；至於地方和中央政府與財團掛勾，刻意不推動社路住宅，這個情況並沒有發生。

賴清德認為，應該發展「均衡台灣」，透過國土規劃解決人口、糧食、交通、公共設施的種種問題，因為國家發展不應該犧牲任何區域和團體。他預言，台北市的房價所得比，應該不至於繼續攀升，因為台北市的人口已經在下降，往桃園集中。

今晚有學生發問，先前發生營造業事故，是否更加督促建商？賴清德順口接著說，「這一定要的」；不料學生隨即說「具體而言？」全場大笑；連賴清德都忍不住笑說，「我來跟你報告，我看你們每個人都拎著棒子上來，真的想要一棒把我打昏」。

賴清德則分享他當台南市長經驗，有次看到台南市興建集體住宅兩個工人從鷹架上跌下來，他要求工務局在台南市要零工安，「你給一個目標，他每個環節都會去注意」。之後真的是有得到非常大的改善，這就是有沒有成為政策目標。

他說，保護人民生命安全，市政府無可迴避的責任。未來我們會持續來加強，當作是一個政策來要求。而且我認為沒有困難，因為很多都是疏忽、便宜行事，所以你要每個環節去盯，自然而然就可以達到好的結果。

被問到居住正義；賴清德說，未來要擴大供給，可以包括中央跟地方的土地、國營事業的土地、私校退場校地公益使用等，未來可以看地點、看情形，納入擴大社宅範圍。

由於賴清德昔日在行政院長任內，曾脫口「照服員薪水3萬元若太少，就當做功德」等語，引發爭議，有學生就提到，民進黨是否願履行勞動政見承諾，或要「往做功德的方向走？」賴笑回「話中有話」。

他說，民進黨基本上也都是跟勞工站在一起，例如民進黨第一次執政建立了勞工退休金制度，也推動了老人年金制度，民進黨第二次執政時，將每月工作時數下修為80小時，就是希望讓勞動條件能夠改善，至於該生提出的政策，因他並不熟悉，將會給該生書面回覆。

還有學生提到，自己跟家人都有北詐騙經驗，台南發生殺警案，新北土城開槍嚇人，如何跟地方政府合作處理治安問題？

賴清德說，詐騙和開槍背後都一樣，一般人有能力去系統性的詐騙陌生人、去開槍，其實都是黑道；政府要有決心掃黑，現在立院也三讀修正組織犯罪條例，讓司法單位更有力量。

至於槍枝，他說，勢必是中央地方合作進行槍支管制；至於詐騙，個資洩露一定要解決，還有詐騙電話常常都是境外來的，碰到可疑的電話不要認為很聰明可以周旋。

此外，賴清德也鼓勵青年從政，他指出，如果不在乎生活品質，認為服務社會是有意義的，政治會是最直接的管道。