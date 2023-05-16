綜藝天王吳宗憲有3個漂亮女兒和1個兒子，大女兒Sandy（吳姍儒）還是美女主持人，但他多次公開誇讚小女兒Olivia才是最漂亮的，直到去年底擔任平面設計師的Olivia登上時尚雜誌，揭曉高顏值震撼全網。近日Sandy和Olivia在母親節時曬出全家人聚餐時照片，鮮少露臉的張葳葳與小女兒合照，60歲的她外貌令人驚艷，也讓網友驚呼「難怪3個女兒都這麼漂亮」。

Sandy昨（15）日在IG分享一家人聚在一起慶祝母親節，多張照片中有一名身穿粉色上衣沒有露臉的女子，而這名女子其實就是張葳葳，小女兒Olivia大方在IG曬出母女合照，張葳葳還比出臉頰愛心，整個人看起來年輕有活力，完全不像已經60歲了。

吳宗憲妻子張葳葳難得露臉，同框最正小女兒Olivia狀態極好。（圖／摘自IG）

難得露面的張葳葳60歲現況也引起網友熱烈討論，紛紛盛讚，「大美人一個，4個孩子才會女的美男的帥」、「張葳葳越活越年輕耶，不相信這樣60歲」、「凍齡美魔女」、「打趴一堆自稱美魔女的阿姨」。

吳宗憲與張葳葳結婚數十載，張葳葳一直默默地在吳宗憲身後，在家相夫教子，鮮少在公開場合露面，上次現身是去（2022）年在Sandy的婚禮上，她穿著淡藍色削肩長禮服，身材看起來保養得很好，與NONO、朱海君一家人合照時，臉上掛著溫柔甜美的笑容，保養得相當好。