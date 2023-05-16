日本一線男優「千人斬」清水健擁有健壯體格和高超技巧，出道多年至今拍攝超過千部作品，床戰對象約9千人，在AV界很有份量，在推特上有51萬粉絲追蹤，近日他談起男優的地位，感嘆比遊民還不如，讓不少網友感到訝異。

日本一名女性政治人物落選後表示正在尋找租屋，但目前有點困難，引發網友們的討論，清水健也轉發相關文章，直呼AV演員也很難租屋，大部分的AV女優都不用真名租屋，他現在也還在找合適的房子，「之前聽房屋仲介說失業的人更容易租到房子」，在仲介看來失業遊民比AV男優更有經濟能力。

貼文一出獲得30萬次瀏覽數，不少網友表示：「可能房東會擔心租屋被拿來拍攝AV作品」、「如果你很有名，就會有人支持你，願意廉價租給你」、「連清水健也有這種問題嗎？」、「結婚了為什麼不和老婆一起住？」、「真的很不喜歡歧視職業的人」、「有AV演員房屋仲介的商機」、「之前某位女優也說過這個問題」。

清水健2018年和美女作家伊藤春香結婚，婚後誕下一子，2022年伊藤春香透過部落格、IG發表離婚消息，雙方已經分居，伊藤春香曾接受採訪談到另一半是男優的想法，坦言自己曾在網路搜尋過他的名字，看到他跟很多女性發生關係，忍不住大哭，「但隨著時間過去，我開始更加認識他的工作和想法。對於他而言，性交是工作，不是出於愛情的。如果性交的對象只有一、兩位，可能我會想『到底我有哪裡比不上她們』；但是他曾經跟一萬人性交過，要妒忌一萬人實在有點難度。我覺得性愛是他擁有的才能。」