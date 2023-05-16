副總統賴清德日前赴基隆造勢，提出要在行政院設置「專案辦公室」推動縣市建設，此言一出，也引發在野黨痛批蔡政府疊床架屋，媒體也盤點目前蔡政府有超過 30 個國家隊，專案辦公室也有十多個。前立委郭正亮今( 16 日)指出，行政院跨部會協調有政務委員協助，「怎麼會想到要剝奪政委的權力來成立辦公室」，郭大呼「太奇怪了，怎麼有這種思維」。

對於蔡政府設置數十個國家隊、辦公室，郭正亮今在政論節目《少康戰情室》指出，這些辦公室都是直屬行政院長或是由副院長擔任召集人，但根本就「毫無用處」。

郭正亮指出，依照行政院本來的架構，跨部會協調有政務委員協助，現在應該要質疑「政務委員為甚麼沒有功能」，怎麼會想到要剝奪政委的權力來成立辦公室，直接向院長室報告。他也直言，「這實在太奇怪了，怎麼會有這種思維」。

郭正亮也舉例，行政院現在有「資安辦公室」，但網路上詐騙廣告還是一大堆，也不知道要找哪個單位來處理，「這樣有比較好嗎？」

經查，行政院政務委員依是據《憲法》第五十四條，設置「不管部會之政務委員若干人」，而《行政院組織法》規定行政院置政務委員 7 至 9 人，得兼任國發會、國科會等委員會主委。

行政院官網指出，政務委員為行政院會議成員，並負責政策及法案之審查、主持專案工作、聯繫協調並統合各部會意見及辦理院長交辦事項。目前我國行政院政委為林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、吳澤成、龔明鑫、黃致達、吳政忠、李永得等 9 人。