敘利亞總統巴沙爾•阿塞德 (Bashar Assad,俗稱「小阿塞德」) 收到了阿聯COP28全球氣候大會的邀請函，今年會議城布在杜拜。這是敘利亞重返阿拉伯世界的象徵。

美聯社報導，2011年，中東、西亞發生茉莉花革命(也稱阿拉伯之春)，敘利亞也捲入其中，阿塞德對抗爭者進行了了殘酷鎮壓，最終演變成一場內戰，並且演變成阿伯拉世界的分裂。當時阿拉伯國家群認為小阿塞德最終會被推翻，所以傾向支持反對派，將敘利亞逐出阿拉伯聯盟。

這場戰爭已造成 50 萬人喪生，敘利亞一半人口流離失所。直到現在，敘利亞形成北方的反抗軍聯盟，與首都周邊的阿塞德政府成為對峙局勢；但是阿塞德的地位仍然穩固，於是在去年底開始阿拉伯聯盟逐步與阿塞德政府和解。

週一晚些時候，阿塞德受邀參加氣候會議，這是敘利亞在被排除在地區政治之外多年後，再次獲邀參與重要的國際會議。

敘利亞國營的 SANA 通訊社報導，阿塞德展示了阿聯發出的邀請函，上頭寫著「重要的機會，讓世界走到一起，往正確方向前進，實現巴黎氣候協定的目標和決心。 」

敘利亞既是巴黎氣候協定的締約國，也是京都議定書的締約國。

COP28將在11月30日~12月12日，在杜拜世博場區舉行。