前海軍上校黃征輝日前指出，若台海發生衝突，共軍不會用航母兵力打台灣東面，可說是畫蛇添足，又很容易被攻擊，但如果是直接打台北，就非常近。而退役海軍上校、軍事專家楊于勝研判，一旦兩岸不幸爆發戰爭，台灣最危險的地方，會是大都市。對此，中天《盧秀芳辣晚報》16日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「兩岸若開戰，一定會先打台北等大都市」是否有感，許多人一面倒，認為「如果真的要打台北，應該是打國防部總部，衡山指揮所那裡」、「到最後兩敗俱傷」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》16日由「辮子妹」進行街訪，對於兩岸若開戰，一定會先打台北，許多民眾紛紛認為「就躲好躲滿啊，當然是躲南部」、「打台北喔，就先打總統府啊」、「擒賊先擒王，直接把大小姐轟下台嗎？」、「肯定先抓元首啊，還有行政院長，這兩個應該是先被抓」、「打北部就往南部跑吧」、「他如果真的要打台北，應該是打國防部總部，衡山指揮所那裡」、「到最後兩敗俱傷，可能美國是最大贏家」

但也有少部分民眾認為，「不會有戰爭，我覺得不會，都是嘴巴講講而已」、「都已經講十幾年了，都還沒發生，應該是沒什麼在做」、「我是覺得不會打，戰爭沒有任何一個國家是贏家」、「最主要就是兩岸的和平最重要，執政者要為老百姓著想」。