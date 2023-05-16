指紋捺印同意書。（圖／警方提供）

台北市內湖分局內湖派出所警員張育隆日前擔服交通疏導勤務時，經熱心民眾告知於內湖區成功路3段附近疑似有一失智老人迷途。張員遂立即趨車前往，到場時發現一陳姓老翁（47年次）眼神顯露徬徨無助，現場民眾熱心協助聯絡其家人到場，於等候期間張員耐心與老翁聊天，安撫情緒，並陪同家人一起將老翁帶返家照顧，家屬十分感謝警方及熱心民眾協助，使其能順利平安返家。

期間為預防家中失智長者及身心障礙者走失，警員張育隆熱心宣導內政部警政署所推動的「預防失智走失指紋捺印」服務，在徵得陳姓老翁家屬同意後，協助長者及家屬至分局偵查隊辦理申請自願捺印指紋作業建檔，爾後如再發生類似走失情況時，即可透過科技辨識指紋確認身分，迅速幫助失智老人找到返家的路。

內湖分局呼籲，家中有失智老人或需要照顧之人，不論出門在外或在家中，都應當隨時注意他們的動靜，保持在視線範圍之內隨時留意，也在他們身上佩戴可辨識身分之物品，亦可向社會局申請「防走失手鍊」或是由警方協助其指紋建檔，以利未來有協尋需求時，能即時身份辨識、尋回返家。