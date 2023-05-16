日本航空自衛隊(JASDF)的F-15J戰機將在未來幾年退役，老舊的機身會拆解後以廢鐵拍賣，仍然堪用的2具噴射引擎F100渦扇發動機，可能會拍賣給有需要的海外客戶，台灣也被列入。而台灣向美國爭取66架改良型F-16V戰機，將由奇異公司研發的F110-GE-129渦輪扇發動機取代普惠F100系列發動機。對此，陸軍退役中將、前國民黨立委帥化民16日就表示，「F-15J比F-18還要老舊，我們撿破爛也不能撿到這地步吧」，引發討論。

帥化民16日在中天節目《頭條開講》中表示，「當年的F-16V用的是普惠的引擎，推力好像不是很理想，這次美國要賣，我們花了很大價錢買F-16V，他可能是用奇異公司的F110的發動機，推力可以增加5噸，推力能增加又是一個新的引進，我們怎麼還會去買日本的F-15J」，帥化民更直呼，「F-15J比F-18還要老舊，連美國都要淘汰F-18了，日本再來淘汰F-15J，我們撿破爛也不能撿到這地步吧，我們買來能用多久？再來買來能不能裝到我們飛機上，是不是相容？」

帥化民最後更說，「這個消息真的不是很可靠，這只有一個模式可循，就是俄烏戰爭的時候，芬蘭、波蘭把蘇聯的舊武器給烏克蘭，因為烏克蘭都是用蘇製的武器，但我們跟F-15J沒有多大的關係，所以這個謠言是這樣來的，天下哪有這種如意算盤」。