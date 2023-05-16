女銀行員涉幫詐騙集團洗錢 檢認罪嫌重大聲押禁見 23:292023/05/16 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市某銀行蕭姓女行員涉嫌幫詐團洗錢，提高人頭帳戶交易額度，新北地檢署今依加重詐欺取財等罪聲押禁見。（蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市某銀行分行蕭姓女行員涉嫌幫詐騙集團調高帳戶交易金額，方便洗錢，新北地檢署今指揮搜索，訊後依加重詐欺取財、洗錢等罪聲押禁見。 據悉，檢方在偵查詐團案件時，意外發現蕭女參與其中，涉嫌協助詐團多個人頭帳戶提高提款額度和轉帳金額，方便詐團洗錢。 新北地檢署今指揮三重警分局前往銀行、蕭女住處搜索，並帶回蕭女說明。 檢方認為，蕭女涉犯3人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有勾串共犯或證人之虞，也有事實足認為有反覆實行詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。 #洗錢 #詐團 #蕭女 #檢方 #認為 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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