新北市某銀行分行蕭姓女行員涉嫌幫詐騙集團調高帳戶交易金額，方便洗錢，新北地檢署今指揮搜索，訊後依加重詐欺取財、洗錢等罪聲押禁見。

據悉，檢方在偵查詐團案件時，意外發現蕭女參與其中，涉嫌協助詐團多個人頭帳戶提高提款額度和轉帳金額，方便詐團洗錢。

新北地檢署今指揮三重警分局前往銀行、蕭女住處搜索，並帶回蕭女說明。

檢方認為，蕭女涉犯3人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有勾串共犯或證人之虞，也有事實足認為有反覆實行詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。