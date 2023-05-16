日月光集團旗下日月光半導體、台灣福雷電子、宏璟建設等公司，今（16）日同步在重大資訊觀測站上公告重大訊息，對陸竹開發公司股權交易的相關資訊。
宏璟建設並召開重大訊息記者會說明，指出暫定以每股12.67元，取得陸竹開發普通股共1.86億股，最終每股交易價格依陸竹開發交割日所處月份前一個月的最後一天，其帳上現金、有價證券價值與借款金額，還有截至今年3月31日財報所載的現金、有價證券價值與借款金額的差額進行調整。
宏璟建設總計這次交易總額暫定約23.58億元，以取得陸竹開發8成多的股權。
宏璟建設（2527）今（16）日公告，擬以每股12.67元、總價23.58億元，向自家集團關係人日月光（3711）、福雷電子，所持有的陸竹開發公司86.05％股權；據了解，陸竹開發擁有頗具開發價值的土地資產，包括新竹竹北高鐵站土地，及新竹縣芎林鄉下山段下山小段208地號土地等，未來宏璟建設取得陸竹開發逾8成股權，也宣告藉此插旗新竹。
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