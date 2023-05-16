汽車廠的行動反映，儘管市場對電動車電池的需求龐大，但採礦業者並未開採足夠的電池原料。如今汽車廠同時扮演投資人與客戶的角色，許多汽車業者憑藉著雄厚的財力，協助礦場開挖更多礦藏，並能優先購買這些礦物。

通用汽車（GM）1月宣布投資加拿大鋰礦商Lithium Americas，共同開發內華達州的鋰礦場Thacker Pass，這項交易讓通用取得這座美國最大鋰礦場的獨家權利。

福特汽車3月宣布購買印尼鎳礦場的股權，確保電池原料供給，Stellantis 2月表示將斥資1.55億美元，投資阿根廷的銅礦場。

Stellantis執行長塔瓦雷斯（Carlos Tavares）4月表示：「你得確保礦產供應，不然就只能關門大吉。」

電動車龍頭特斯拉早年經歷供給短缺後，多年來努力改善電池原物料供應管道。根據特斯拉報告顯示，該公司去年直接與礦業公司或冶煉廠簽定合約，取得電池所需的氫氧化鋰和鈷各逾95％和55％的供給。

儘管如此，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）仍表示，缺乏穩定的加工鋰供應是一大障礙。馬斯克曾在推特寫道，「地球幾乎各地都有鋰，但開採和提煉的的速度很慢。」

汽車產業在2020年加速擁抱電動車，預測電動車電池嚴重短缺的聲音日益升溫，使得重要原物料的價格直線上漲。汽車廠高層察覺，礦業公司不僅需要買家，還需要合作夥伴來分攤前期投資成本。

然而汽車廠與採礦業在很多方面都大不相同，異業結盟也為汽車廠帶來新風險。汽車產業有著嚴格的工廠日程表，龐大的全球供應鏈極為精確。反觀採礦業成本超支和延誤司空見慣，甚至經驗最豐富的業者也不一定能斷定投資最終能開花結果。