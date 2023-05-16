市場波動小了，財管客戶參與交易意願提高，4家台灣外銀子行今年前三月的營收表現，花旗、滙豐、渣打等3家，以驚人成長賺贏去年上半年！此項來自金管會的最新公布數據，顯示外銀財管及消金業務逐漸走過經濟衰退的陰影，業務谷底反彈的力道甚至超越本國銀行。

金管會本國銀行財務曝險資料顯示，今年前三月（2023年Q1）花旗（台灣）銀行累計稅前盈餘新台幣31.84億元，重捨獲利最佳外銀子行，相較去年同期（2022年Q1）成長120％，是近年來少見的強力成長，且超越2022年H1的25.89億元；金融同業主管分析，花旗出售的消金/財管業務已確定8月12日為法定交割日，在此之前，花旗台灣團隊需衝刺交割前的獲利回升，否則去年1月估價的金額將被調整。

渣打台灣在疫情期間因辦公室搬遷、業務調整，成本支出超過昔日而出現基期低，在2022年Q1出現累計稅前盈餘3.75億元的谷底，及至2022年前六個月累計有8.29億元，今年前三個月則跳升為14.51億元，爆發成長高達287％！渣打銀行總經理韓德聖表示，渣打銀行經營台灣財管市場「很有成就感」，今年來的跳躍式成長，主要歸功於產品愈見齊全和財管團隊完整，更重要是數位金融財管APP的補位成功。

渣打北亞區首席投資總監鄭子豐16日亦表示，跨國銀行的投資建議是財富管理業務的最強後援，在渣打銀行會特別海納台灣投資團隊的意見，為台灣財管客戶建立台版部位，例如台灣財管客戶以美國資產為優先配置，因此產品要夠多元化。

滙豐台灣今年前三月累計稅前盈餘28.4億元，同樣賺贏2022年上半年的22.4億元，相較去年同期（2022年Q1）成長153％。滙豐財管業務近兩年因花旗業務移轉，加上私人銀行業務到位，吸收到許多高資產客群。滙豐（台灣）銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁李勝凱表示，整合台灣客戶偏好的資產提供財顧意見，亦能為銀行獲利帶來助益；此外，即便是高資產私銀客戶在台灣也會希望有消金服務，像信用卡、數位理財APP等。

4家外銀台灣子行今年來的營收表現，唯有星展（台灣）銀行，累計前三月年減5％、較去年上半年亦衰退42％，金融同業評估，應該是星展內部忙於準備接手花旗等業務整併、和今年第一季的高層總座交接導致。星展多次強調，整併後將成為最大外銀，惟時間點尚需要今年8月以後起算至少一年的時間。