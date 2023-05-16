疫後消費信心快速回溫，由國裕企業精心策劃的「2023憶難忘麥森」特展，今(16)日起至5月21日在台中大遠百10樓特賣會場登場，這次集合了21位不同世代的彩繪和雕塑大師最新創作，總市值逾億元。

其中，名為「路德維希國王」的花瓶，每件售價高達1,400萬元，全球限量10件，台灣獲得2件配額，其中一件已由台北企業主收藏；另一件「草長蝶飛」花瓶，每件450萬元，全球限量也是10件，此次特展一口氣已售出3件。

國裕企業執行董事欒慎寰指出，隨著疫情解封，消費市場信心逐步回升，以台中為例，今年以來業績成長逾1成，表現最為亮眼。由於中台灣是收藏家的大本營，國裕本周五（5/19）將在台中頂級餐廳宴請200餘名會員。

值得一提的是，國裕企業目前在全台擁有3,000餘名會員，今年舉辦特展截至目前為止，百萬新會員也較過去增加3成，不乏企業第二代或年輕的企業菁英客層。

欒慎寰表示，跨越四個世紀的麥森作品，就像是人類文明的偉大遺跡，留給熱愛瓷器藝術的人們許多紀錄與懷想。

以這些精美的瓷器對照歷史不同發展階段，它們反映的，不僅是不同階段藝術家懸命一生的努力，也說明了國裕在引進麥森作品20餘年的光陰裡，一路走來的情真意切，最後只能化為一句「憶難忘」作為總結。

這次特展，集合了21位不同世代彩繪和雕塑大師的最新創作。他們不斷創新和追求完美的精神，讓藝術生命多了一份感動。他們通過各種高難度製作技巧，傳遞麥森藝術不朽的輝煌。

疫情解封，今年國裕特別邀請兩位麥森瓷繪大師來台，與麥森之友歡聚。一位是曾於2021年因疫情而延宕的藝術精品部門總監霍爾格‧席爾(Holger Schill)，這次終於成行，並帶來年度新作「芳草有情天」花瓶。

另一位，則是印度繪畫部門總監安奈特‧吉娜 (Anett Gerner)，參與台中特展，並帶來年度新作「春暖花開」壁畫，一圓台灣典藏家與大師有約的心願。