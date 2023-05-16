以色列特拉維夫市的海灘上，出現一位意想不到的海外訪客，那是一隻瀕危的地中海僧海豹，大家叫牠尤利婭 (Yulia)，她在岩石海灘上曬日光浴。動物學家到場關心，國家公園管理處立即圍出隔離區，以免遭到打擾。

美聯社報導，尤利婭是在上星期五，出現在特拉維夫的海邊，不久後吸引了成群結隊的圍觀者。

「尤利婭」正在換毛，外表斑駁。(圖/美聯社)

這絕對是位稀客，地中海僧海豹被國際自然保護聯盟列為瀕危物種，估計野外僅存350隻。人類是最大的原兇，長期的海豹狩獵、捕魚和棲息地破壞，已經極為罕見。

‘This individual came here to molt:’ An endangered Mediterranean monk seal, one of the rarest marine mammals, drew crowds to a beach in Jaffa, Israel https://t.co/hNiYE7Hfgf pic.twitter.com/YSgl59ZNcb — Reuters (@Reuters) May 16, 2023

以色列自然與公園管理局已將尤莉婭上岸休息的那段海灘圍起來，並派遣志願者在遠處監視她。

「尤利婭」睡醒後會下海覓食，吃飯了再回海灘。當局會依據牠上岸地點重新搭起隔離區。(圖/美聯社)

海法大學的海洋生物學家夏寧(Aviad Scheinin) 說：「這隻僧海豹可能是在換毛，將冬天的厚毛換成夏天的，所以牠大多數時間都在岸邊休息，偶爾才下海抓點吃的。不過，能在岸上停留這麼長時間，實屬罕見。」

「我研究海洋哺乳動物 20 年，這是我第一次真正看到牠出現在離人類如此近的地方，我太興奮了，晚上幾乎無法入睡。」

夏寧說，東地中海地區的研究人員已經確定尤利婭是近年來在土耳其和黎巴嫩發現的海豹，她的年齡估計在20歲左右。