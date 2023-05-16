國立蘇澳海事高三升學維持近年來的傳統繳出亮眼成績單。（吳佩蓉攝）

就讀宜蘭縣國立蘇澳海事水產職業學校三年級的廖天佑，出身清寒單親家庭，去年父親罹癌，一度繳不出學費而想放棄學業打工賺取醫療費用，幸好校方伸出援手幫忙申請急難救助才能繼續念書；不放棄的他透過繁星錄取國立台灣科技大學工業管理系，希望未來能進入企業界賺錢回饋社會，幫助跟他一樣弱勢的學生。

廖天佑小學5年級時父母離異，與爸爸、哥哥相依為命，爸爸無業，一家3口僅靠祖父母的老人年金接濟，有時3人1周的生活費只有500到1000元。成績保持一定水準的他，有望進入縣內頂尖的公立高中，但家住蘇澳，實在負擔不起每天通勤的交通費，遂就近選擇離家近的蘇海。

他在老師鼓勵下參加校內外各種比賽，獲得全國海事類技藝競賽的優勝、全國遙控帆船創客大賽總冠軍等；亦考取多張證照，像是會計資訊乙、丙級、電腦軟體應用丙級、航空票等。校內成績也一直維持全班第一，用獎助學金勉強支撐生活。

後來廖爸爸仍不敵病魔病逝，廖天佑回想當時得知爸爸被診斷出癌症第四期時，哥哥不但休學又辭掉打工回家照顧，他也想跟進哥哥休學打工賺取爸爸龐大醫療費用，所幸校方伸出援手，向各界申請急難救助獎學金，讓他可以專心學業，暫時不用擔心生活。

廖天佑現在回頭看這決定，真是做得十分正確，沒有辜負師長的期望，以第一志願錄取台科大工業管理系；他希望未來從商進入企業界，賺更多錢回饋社會，幫助跟他一樣弱勢的學生。