波克夏去年第三季砸下逾40億美元入股台積電，但第四季立刻將持股大砍86％。據波克夏向美國證交會（SEC）申報的13F文件顯示，他們今年首季已全數出清台積電持股。

對比波克夏出清持股，麥格理首季增持7,800萬股台積電ADR，令其3月底持股總價值來到73億美元。富達買進1,410萬股新股，對於台積電的投資增加至近40億美元。

知名基金經理人拉豐（Philippe Laffont）創辦的Coatue買入590萬股台積電股票，價值5.489億美元。老虎全球管理公司購入1.478億美元的股份。