波克夏去年第三季砸下逾40億美元入股台積電，但第四季立刻將持股大砍86％。據波克夏向美國證交會（SEC）申報的13F文件顯示，他們今年首季已全數出清台積電持股。
對比波克夏出清持股，麥格理首季增持7,800萬股台積電ADR，令其3月底持股總價值來到73億美元。富達買進1,410萬股新股，對於台積電的投資增加至近40億美元。
知名基金經理人拉豐（Philippe Laffont）創辦的Coatue買入590萬股台積電股票，價值5.489億美元。老虎全球管理公司購入1.478億美元的股份。
股神巴菲特掌理的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）今年首季已出清手頭剩餘的台積電股份。儘管如此，許多投資巨擘依然大舉敲進台積電，麥格理（Macquarie）、富達（Fidelity）、老虎全球（Tiger Global）與Coatue管理公司成為上季台積電ADR（美股存託憑證）最大買家。
波克夏去年第三季砸下逾40億美元入股台積電，但第四季立刻將持股大砍86％。據波克夏向美國證交會（SEC）申報的13F文件顯示，他們今年首季已全數出清台積電持股。
對比波克夏出清持股，麥格理首季增持7,800萬股台積電ADR，令其3月底持股總價值來到73億美元。富達買進1,410萬股新股，對於台積電的投資增加至近40億美元。
知名基金經理人拉豐（Philippe Laffont）創辦的Coatue買入590萬股台積電股票，價值5.489億美元。老虎全球管理公司購入1.478億美元的股份。
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