巴菲特先前盛讚台積電是好公司，但考量地緣政治風險，是他短時間內就改變主意、出脫持股的重要因素，以最新公布的13F持倉報告報告來看，波克夏現已對台積電0持股。外資分析師說，畢竟上回公布時，市場已經受過巴菲特迅速反手賣出台積電的震撼教育，相較之下，波克夏第一季出脫剩餘的台積電持股，無論實質意義或心理層面上，衝擊都不會有上回來得大。

台積電16日股價表現果然不受巴菲特出清持股影響，終場上漲1.92％、收505元，不僅引領台股上攻，更強勢收復丟失了三個交易日的500元大關。外資單日買超2,405張。

花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀預期，來自Android陣營智慧機系統級晶片（SoC）訂單至下半年仍難有起色，所幸，新iPhone與Macbook驅動3奈米製程放量，將提供下半年營收復甦的動能。再來伴隨PC動能落底反彈、人工智慧（AI）長線向上空間，台積電2024年營運成長性將更吸引人。

值得注意的是，儘管地緣政治變數導致波克夏迅速出脫台積電ADR，然麥格理銀行（Macquarie Group Ltd）、富達投資（Fidelity）、老虎全球管理（Tiger Global Management）與Coatue Management反而都在第一季買進台積電ADR，可見各外資買方法人對兩岸關係風險的擔憂程度，還未有共識。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇早在台積電法說會後，即成功預判台積電股價將在區間震盪，台積電若想衝破區間，得要市場觀察到庫存調整趨穩，滿足營收與產能利用率終於攀高的條件。另一方面，地緣政治緊張並非一朝一夕可解，還是會限縮台積電的評價。