台灣考汽車駕照，多半民眾都會上駕訓班練習，就有網友花了1萬7報名駕訓班後，才開到第二堂課，教練就開始失蹤找不到人，讓他感到很無奈與困惑，貼文釣出一票苦主分享經驗，更慘的還要幫忙去教學。

一名網友在PTT女板發文表示，近期去駕訓班學開車，選了5月的平日班，第一堂課就獲得教練稱讚開得不錯，接著第二堂課教練就消失半小時，目前上到第四堂課，練習到中途教練也不見了，甚至下課很久也沒有回來，只好自己把車開回空地，明明沒有其他學生，不知道教練到底去哪裡，讓他覺得有點無奈，不解「為何駕訓班教練不見都是常態？」

貼文引起網友討論，許多人都分享慘痛經驗，「一樣淡季學手排車，被教練說車感很好之後，大約第四天教練就放手了」、「第一天看過教練，之後每次就叫我自己拿台車去練習了」、「教練把考試技巧教完就會消失」、「我的教練都不上車，在室內用擴音教」、「消失還好，教練還叫其他學員來給我教」、「真的那些錢都不知道收去哪」。

也有網友認為是性別問題，「女生不錯了，男的第一堂後就被放生了」、「我女生，開課第一天到最後一天，教練幾乎全程在旁邊」、「如果是正妹就會一直陪著了」、「教練都待在正妹的車裡，你懂的」、「教練人看太多，知道要留在女性駕駛車上隨時幫踩剎車」。

還有過來人給安慰，「表示你是好學生，技術爛的教練才會緊迫盯人怕你去A到教練車」、「往好的方面想，他覺得你夠穩不會開上安全島才敢摸魚」、「有天我開上安全島後教練就回來陪練了，你可以試試」、「你每天都開上分隔島，保證教練坐你車上」。