烏克蘭首都基輔在5月16日遭到俄羅斯 Kh-47「匕首」(Kinzhal)的轟炸，多數匕首被愛國者防空系統攔截，至於是哪一些愛國者系統? 先前已知有愛國者2型(PAC-2)，現在也確實有愛國者3型(PAC-3)，因為PAC-3的殘彈出現在首輔的小公園裡。

烏克蘭體報導， 5月16日晚間，俄羅斯侵略者對基輔發射6枚Kh-47匕首飛彈，以及從陸上發射的3枚S-400或9K720伊斯坎德爾飛彈(Iskander)， 所幸愛國者防空系統有效攔截，全部擊落。

基輔公園裡的殘彈，上頭有網格狀的姿控噴嘴，這是愛國者3型飛彈的特徵。(圖/Twitter)

天亮之後，一張美國飛彈的照片出現在網路上，證明烏克蘭軍方獲得了MIM-104F，也就是愛國者3型( PAC-3)，屬於PAC-3 CRI，（低成本計畫型），不是PAC-3 MSE（飛彈分段增強型）。

PAC-3 CRI是愛國者3型的第1款，其射程大約40公里， PAC-3 MSE是第2款，射程增進到60公里。

A fragment of the PAC-3 CRI (Cost Reduction Initiative) interceptor missile from American-made Ukrainian MIM-104F Patriot PAC-3 air defense system on the streets of Kyiv.



The PAC-3 CRI missiles are designed to intercept ballistic missiles as well. pic.twitter.com/MfK6jHnlH3 — Clash Report (@clashreport) May 16, 2023

不管哪一種，愛國者3型採用動能擊殺，也就是彈體直接撞擊敵方彈道飛彈，保證摧毀其彈頭。為了提高攔截率，通常會連續發射2~3枚，所以這枚落在地上的愛國者3型，可能就是沒有擊中目標的飛彈。