中國工商銀行前上海分行行長顧國明是工人家庭出身，大學畢業後進入銀行工作，從基層一步步爬到分行長高位，不料他在任內竟涉嫌性侵32名女性下屬，總計受賄金額達人民幣1.36億餘元（約新台幣6億元）。法院進行公開宣判，顧國明因犯受賄罪被處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。

綜合陸媒報導，顧國明生於1967年的上海，工人家庭出身的他家中雖然算不上富裕，但是至少能求溫飽，而父母也對他有著嚴格要求，希望兒子好好讀書學習，以備將來能報效祖國。在這樣的思想教育下，顧國明後來順利考上大學，1989年畢業後進入工商銀行上海分行工作，從最基層的工作開始幹起。

因為能力出眾，顧國明一步步地被提拔，從分行資金科副科長、科長再到總經理助理、常務副總經理。到了2015年，顧國明的事業進入人生最高峰，他出任了工商銀行上海市分行黨委書記、行長，級別是正局級。在許多同事心中，顧國明充滿正能量，談吐學識都很不錯，然而私底下的他卻腐敗不堪。

據了解，顧國明第一次受賄是在2008年，當時的他已貴為領導，突然發現自己身邊多了許多好朋友，經常請他去吃喝玩樂，便漸漸迷失了自我，且他在單位裡也十分霸道，許多關鍵部門都是任用自己人。任職10多年期間，顧國明涉嫌「潛規則」32名女下屬，總計受賄金額達人民幣1.36億餘元（約新台幣6億元）。

2019年6月6號，顧國明因涉嫌嚴重違紀違法遭到調查，同年11月20日被「雙開」（開除黨籍及公職）。2021年8月12日，上海市第一中級人民法院對顧國明一案進行了公開宣判，認定顧國明犯受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

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