英國人妻莎拉（Sarah Somerset-How）與小王男看護以虐待遭到起訴，因為他們殘忍囚禁莎拉的腦癱丈夫湯姆（Tom Somerset-How），不但不讓他下床、讓他身處垃圾堆中，甚至長達一年都沒有幫他刷牙。而他們卻爽花湯姆的財產，湯姆救出時滿臉鬍渣、頭髮發臭且油得可怕。

根據《衛報》（The Guardian）、英國《太陽報》（The Sun）報導，殘疾人湯姆是一位來自富裕家庭的聰明歷史專業畢業生，因患有腦癱並使用輪椅，他需要24小時的陪同護理，但他的妻子莎拉和男看護喬治（George Webb）將他視為搖錢樹，花掉他的財產購買名牌包、DJ設備，並使湯姆90%的時間都待在床上，且每週只允許洗一次澡。

湯姆在2008年透過朋友認識了妻子莎拉，並在2010年搬進現在的住所，每週由社會服務機構支付24小時的看護費用，而看護喬治則在2016年開始擔任湯姆的私人護理，3人合住這棟房子中。「我每晚只睡4個小時中的3小時，這是因為那4年我太害怕睡覺了，我沒有安全感」被救出來的湯姆指出，莎拉與小王看護喬治每逢周末就會出遠門度假，令他在屋內自生自滅，最誇張的一次，是他們兩人離開長達5周的時間，僅能靠一顆南瓜維生。

據悉，小王看護喬治還曾給莎拉發過簡訊抱怨「不要給那個白癡食物，不然他只會拉屎」，而莎拉則回覆「記著，我們還要利用他，那白癡的補助快下來了」。被告方的律師曾反駁「奴役他人」的指控，法官則表示，有充分的理由證明湯姆像是動物一樣被關押著。最終，喬治以虐待和毆打被定罪，莎拉則依協助和教唆被判刑。

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