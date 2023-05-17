乳房外科醫師劉宗瑀在粉專分享「喝酒就是在喝毒藥」的說法，她舉出一名Youtuber分享專家的理論，點名有些人喝一點就臉超紅，就是身體本身缺乏「乙醛去氫酶ALDH2」，無法快速代謝酒精的乙醛，而亞洲人更特別多這樣的體質，甚至被稱為「亞洲臉紅症」，如果也有這樣的現象，還持續保持著喝酒的習慣，很可能會大大提高罹癌的風險。

劉宗瑀在粉專分享YT頻道「張修修的不正常人生」影片，影片中提到史丹佛大學教授神經科學家 Andrew Huberman在Podcast中提到「喝酒就是在喝毒藥！」的理論，更表示若一天喝10毫升的酒精，得到乳癌的機率會增加4％到13％；每天喝一瓶瓶久的殺傷力，更等同抽10根香菸。

他更表示，近年來幾乎所有專家都得出一個結論，每天的飲酒量建議上限是零，不要再說什麼「睡前喝一杯紅酒有益健康」，過去美國與日本也曾經做過研究調查，喝酒容易出現臉部潮紅或紅斑的「酒精不耐症」是屬於華人、日本人與韓國人等東亞人所特有的體質，其中台灣是酒精不耐症人口比例最高的國家，這種現象也被稱之為酒精臉紅反應（Alcohol flush reaction）或是亞洲紅臉症，會有這樣的現象就是由於身體在代謝酒精的基因中出現了缺陷，由於體內缺乏了能夠代謝掉酒精的「乙醛去氫酶」酵素，讓喝下肚的酒精在體內堆積，造成臉紅、心跳加快、心悸與噁心反胃等症狀。

對於這些解酒酶異常的人來說，喝酒無疑是服毒，如果依然保持著喝酒的習慣，長時間下來積聚在體內的酒精無法被代謝，除了會讓脂肪堆積形成脂肪肝外，體中大量囤積了被列為一級致癌物的乙醛（也就是酒精）與其他蛋白質及DNA結合後，很可能會誘發不正常的免疫反應，進而提高罹癌的機率，尤其重度酗酒者得到食道癌的風險更會是一般人的50倍。

喝酒會臉紅其實是一個很好的預警，世界衛生組織就指出，飲酒並沒有所謂的安全量，即使少量也仍有致癌的風險，既然我們無法補充或增加乙醛去氫酶幫忙代謝酒精，如果碰到非喝不可場合，國健署就建議男性每日喝酒以不超過2罐330毫升啤酒，女性則不超過1罐啤酒為原則，儘量降低飲酒量，減少罹癌的風險。

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