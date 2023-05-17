“ 月月領息，讓高息投資更有感 ”

國人喜歡透過高股息ETF打造現金流，除了希望每年、每季有現金入袋，甚至期待能夠打造「像每個月領薪水」的模式，然而市場上有這樣的產品嗎？復華投信為提供投資人更靈活彈性的配息目標，推出全台首檔月配息股票型ETF （00929），是目前股票型ETF中，首檔投資台灣最有競爭力的優質電子科技業，有機會每月領取股息也能期待股價的ETF。

復華台灣科技優息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)經理人許忠成表示，00929的月月配機制讓投資人的理財更有彈性，每個月有機會領到一筆收入，投資人不用再費心DIY製作配息日曆。

值得一提的是，00929所追蹤的「特選臺灣科技優息指數」是以台灣科技績優股為成分股，專挑配息又能填息的科技股，根據臺灣指數公司提供之每日指數值截至2023年2月底的資料顯示，該指數5年累計報酬率108.8%，填息能力強，5年年化報酬率更超過15%，預期將成為投資人密切關注的下一檔高股息ETF。

許忠成進一步表示，00929百分之百投資在台股科技產業，因為電子科技產業市值超過新臺幣30兆元獨占鰲頭，投資人可跟著台灣市值最大、最具競爭力產業一起成長，享受股息及股價雙收機會。

此外，「特選臺灣科技優息指數」2022年股息率達8.2%，過去5年平均指數股息率7.5%，顯示該指數除了填息能力強，股息也很優。

「特選臺灣科技優息指數」專挑配息又能填息的科技股

資料來源：臺灣指數公司，復華投信整理。2018.2.28-2023.2.28。

許多投資人挑選高股息的標準是股息率愈高愈好，但其實公司的長期營運能力也很重要，以00929追蹤的「特選臺灣科技優息指數」為例，它透過二高三低的選股邏輯在電子股中挑選基本面穩健的公司，篩選長期經營績效好、殖利率相對高、股價波動度較低、本益比合理、股利政策穩定的好公司，除了可以避開景氣循環股之外，更讓股價、股息都不漏接！。

復華台灣科技優息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)經理人許忠成補充，大多高股息ETF每年調整指數2至3次，無形之間提高交易成本，00929指數成分股每年僅調整一次，交易成本較低，過去5年平均周轉率僅40%，減少內扣成本長期而言對投資人來說也是一大福音。

00929將於5/24至5/26限時3天募集，只要新臺幣15,000元即可擁有，且在復華投信交易網站申購享0%手續費優惠。輕鬆打造每月第2筆現金流，僅一檔就能搞定，實現小資族也能每月將現金流輕鬆入袋，成為名副其實股市包租公！

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。