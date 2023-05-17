112年新北市原住民族產業精實暨創業計畫收件至5月31日，今年除了「創業圓夢組」，更首創「創業發想組」與「行銷精實組」，只要提出創業發想方案或拍攝行銷新北原住民產業之影片，就有機會獲得創業獎勵金，總獎金高達200萬，歡迎族人踴躍提案，勇敢追夢!

拿鞘執行長劉大衛(右一) 以「一件想做的事情」引導學員進行創業提案發想。（圖/新北市政府原民局提供）

新北市原民局四年來持續啟動產業精實暨創業計畫，以四大主軸－創業提案(創新) 、輔導諮詢(培育)、獎勵金(機會)與貸款協助(陪伴)為方向，從創業提案競賽開始，透過上百小時的專業師資分享、輔導與參訪，迄今已提供560萬元獎勵金，並於競賽結束後更協助族人在創業資金、場域、募資、行銷甚至是申請相關政府單位資源的協助。不僅培育上百名創業者，更透過全程服務陪伴，成為族人在新北創業的最大靠山。

110年獲獎的林珮甄(阿美族)，藉由自身中醫專業，創立美體保養品品牌「原草文明」，不過走在行銷路上，總是感到茫然，即使有很多的想法，卻還是不知道如何讓自己的商品被看見，直到參與創業計畫後，學習發想與撰寫計畫，從中與其他創業夥伴相互交流激盪，並發掘自我產業的更多可能。林珮甄表示，透過田調與文獻了解，有些部落原住民獵人早期上山狩獵，遇到身體不適，像是頭痛，便會將藥草磨碎放在頭帽帶中，以藥草療癒身體的不適。透過這樣自身文化的啟發，林珮甄創新研發以原住民藥用植物「青葙子」、「馬告」為主的天然藥草洗髮精，不僅達到保護頭髮的效果，也讓原民文化隨商品有所傳承，這是從前自己單打獨鬥創業，從來沒想過的發想與連結！

創業機會不等待，只等你來挑戰!活動詳情請上新北市原住民族行政局官網。（圖/新北市政府原民局提供）

為鼓勵族人勇敢踏出創業第一步，新北原民局也於今(112)年5月7日到石碇的「螢火蟲書屋」，舉辦創業參訪與計畫撰寫活動，帶領60名族人，透過實際參訪成功創業案例，輔以提案計畫發想與撰寫指導，協助族人了解自我創業適性，且從中帶動原住民青年參與。除此之外，原民局持續在今年5月至10月，將辦理原青小聚和事業體輔導諮詢活動，透過邀請具專業領域的業師或專家共同參與，分享創業歷程與資源，協助族人在創業之路勇敢逐夢，更凝聚新北原住民產業向心力，讓品牌更能被看見！(新北市政府原住民族行政局廣告)