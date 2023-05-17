二代接班是一家公司脈脈相傳的重要關鍵，甚至能隨著不同世代的腳步，經營地更加傑出。臺企銀管顧二代創新系列《台灣新世代》，邀請中祥食品創辦人李武麒及中祥食品董事長李昭志，分享二代傳承的故事，並傳授接班應具備的2個特質。

「自然の顏」蘇打餅乾是國人耳熟能詳的零食，亦是中祥食品的經典產品。中祥食品創立於1970年，由叔姪2人白手起家，跨越半世紀，如今成為台灣蘇打餅市場的領導者，目前由4位二代接班。

創辦人李武麒表示，他與叔叔同齡，從小生活在一起，民國59年兩人出來創業，各出資10萬元，生產手工餅乾，由於產量少，只在台北市用腳踏車及三輪車運送買賣，民國62年添購半自動機器量產，可擴大至全省販售，但依舊需要親自開車運送，非常辛苦；直至民國66年新廠房有了自動化機器，可供應至全省各大賣場，尤其「自然の顏」蘇打餅乾非常熱銷，甚至外銷至世界各地。

創辦人李武麒表示，「自然の顏」蘇打餅乾非常熱銷，甚至外銷至世界各地。(中時新聞網攝)

董事長李昭志表示，父親與堂哥早創時期的市場相對單純，僅需做到重視品質、講求誠信及堅持不懈即能滿足消費大眾，他們認為品質好，自然就會有人購買；但到了二代接班，已經從賣方市場變成買方市場，無論是市場競爭或消費者需求，都變得越來越多元及複雜，所以產品若沒有推陳出新，可能會被市場淘汰或被邊緣化。

董事長李昭志表示，父親與堂哥早創時期市場相對單純，僅需做到重視品質、講求誠信及堅持不懈，即能滿足消費大眾。(中時新聞網攝)

目前二代接班共有4人，各司其職。他說，上一代是2人，這一代已變成4人，創辦人的理念是把產品品質做到最好，因此人手增加更要把產業再擴大，跨領域、跨品項及多角化經營，都是為了公司能有更大的成長空間。

因此，二代因應市場機制，導入數位化系統管理，甚至聘請專業顧問團隊，同時4位接班人也發揮所長、明確分工，讓內部組織重新轉型，使公司整體營運績效再提升。目前也在積極建立二代智能廠房，希望導入更多自動化設備，目標是要把現有的業務範疇擴大，也期盼中祥食品能夠晉升為國際型企業，讓品牌被世界看見。

目前二代接班共有4人，發揮所長、明確分工，各司其職。(中時新聞網攝)

不過，創業及接班可不是件容易的事，創辦人李武麒分享，自己與叔叔因從小生活在一起，故十分了解彼此的個性，身為姪子的他都非常敬重叔叔，但還是會為了公司有一點爭執，「為了公司好，沒有什麼不可以講的」他說。對於二代接班，他覺得4位接班人都非常認真，如今二代接棒已8年，他從不過問公司的事情，因為二代比以前經營得更好，並認為接班人應具備全權信任、完善的溝通等2個特質。

董事長李昭志指出，從小看著父母親沒日沒夜地做餅乾，小時候無論下課及假日都會被叫去工廠包裝餅乾，完全可以理解上一代的辛苦，因此在接班後明白一定要分工合作的道理，做好自己的本分。平時會召開經營會議，進行多方溝通，全是為了把第一代的和諧延續下去，且世代共融也代表4位接班人共榮、共融、共創、共享、共好，實踐世代共融的公司精神。

中祥食品訂定未來目標，期望成為全球生活補給的專家。創辦人李武麒認為，「取之於社會，用之於社會」，應該要回饋在社會上。他與臺企銀一同創辦樂齡學堂，目前全台共有18家，希望接班人能夠繼續為社會有所貢獻。

董事長李昭志表示，因耳濡目染認為企業社會責任必須要做下去。上一代都是用捐款的方式，這一代會用發聲或發起的角度來影響更多人，一起加入關懷；此外，會定期捐贈物資給食物銀行或需要的相關單位，之前還會帶著同仁一個月一次發送物資到偏鄉給獨居老人或孩童，母親節檔期也會特別製作公益禮盒，邀請社會大眾訂購、捐款，捐贈給一些公益團體，期許未來強化落實ESG。

另外，原物料都選用最天然的，像是採用在地食材及環保包材，讓消費者吃得更健康之外，也希望生產流程更環保、對環境更友善，給予下一代更美好的生活環境，實踐中祥世代共融的信念。