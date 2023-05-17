一名網友表示，爺爺對房市有研究，看好三重成為新北下一個重鎮，因此拉著爸爸去看房，看到喜歡的物件後希望爸爸能買下，且承諾會幫忙頭期款與房貸，但爸爸卻以要去南部置產為由拒絕，雙方吵得不可開交，讓原Po相當苦惱，文章吸引網友們熱烈回應，許多人建議他要努力說服爸爸，畢竟想要在雙北買房並不容易。

原Po在Dcard上發文提到，因為爺爺已經76歲，如果要申請貸款可能會過不了，所以想逼爸爸買，雖然爺爺願意出頭期款及貸款也會繳，但爸爸認為爺爺年事已高，未來的日子很難講，且已經有規劃想在南部置產，就拒絕爺爺。

沒想到卻引發家庭革命，原Po提到，爺爺跟爸爸兩個人大吵一架，還一路冷戰，因此想請教各位家裡有長輩年事已高買房貸款成功的嗎？或者成功勸退的案例，文章引起不小討論。

網友們多半勸原Po回去再跟爸爸商量，「看跟老爸講講看吧，沒有那麼沉重」、「有人出頭期款+在雙北，你爸收入還ok的話還不買，是傻了嗎？」、「長輩肯出頭期款，又登記你爸那，不買是笨蛋」、「有人出頭期款又可以幫忙繳房貸，有何不可？就算未來繳不出房貸的話也可以賣掉。」

此外，有人提到新買的房子可以拿來出租，這樣大家的金流壓力就不會那麼大，「對你爸來說沒啥損失吧，如果出租拿去繳房貸，等於直接躺著擁有一棟房欸」、「問題應該是爺爺那邊的金流到底能不能承受，但你爸也有能力付吧，感覺沒那麼嚴重。」