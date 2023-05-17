台灣物價、房價雙漲，許多年輕人苦喊吃不消，但一名30多歲、旅居海外近10年的網友發文表示，他時隔多年返台探親，發現台灣有相當明顯的進步，許多同儕都實現了買房目標，他不解為何網路上常充斥消極負面的言論，時常讓人以為「台灣是第三世界國家」。另名旅美16年的網友則回文反駁，稱原PO同背景的老前輩們，過去可能工作5年就可以不用貸款直接買房，但如今台灣已不像過去豐衣足食，盲目樂觀下去，對台灣沒什麼好處。

原PO在PTT以「台灣人真的過得越來越苦嗎？」為題發文指出，他時隔多年返台探親時，發現台灣的基礎建設及科技業薪資都有明顯成長，且台灣的同儕朋友也都穩定向上發展，同年齡也不乏靠自己揹房貸買房，所以他有點疑惑，真實情況是否與一般網友說的不同，還是自己的同溫層特別不一樣，其實大部分台灣人正處於水深火熱，有一餐沒一餐的過活？

上述這番言論掀起網友討論，有一名自稱也是旅居美國16年的台灣網友則說，台灣行人安全、電力供應基建、公車站牌候車處、騎樓與停車場安排、公園綠地規劃、空氣污染控制等，基本都不是太好，他也直指科技業不是只看薪資，因為新創現在完全被中、韓、新加坡海放。

該名網友進一步指出，原PO只看自己的同溫層，覺得年輕人扛得起房貸，但是同背景的老前輩們，在1990年代中期，他們可能工作5年就能買下一戶公寓，甚至工作不到十年，就能不貸款買下兩戶，一戶出租獲得租金收入。

該名網友強調，現在買得起房的年輕人，至少也要扛個20年的房貸，才能做到爸媽輩4、5年就能達到的目標，如果這種時候以為台灣還是歌舞昇平、豐衣足食，恐怕有點太不食人間煙火了。