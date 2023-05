英國國王查爾斯三世(King Charles III)才剛結束加冕大典,外媒報導,王儲威廉已經開始思考自己的加冕禮,消息人士透露,他的加冕儀式會和老爸的不同,不會有邀請人民宣誓效忠的環節,他最關心儀式的切身性,希望是更現代化的典禮。

英國《週日泰晤士報》(The Sunday Times)報導,在參加完查爾斯的加冕大典後,威廉已經開始思考,在他繼位後,他該如何「進化」這個古老儀式。

其實查爾斯的加冕典禮已經打破許多傳統,較70年前伊麗莎白二世的儀式簡樸,規模與時間都縮減許多,也納入更多現代元素,包括讓王后卡蜜拉前段婚姻的孫子擔任「榮譽四騎士」的重要角色,讓女主教主持儀式,被視為英國王室史上最具包容性、最多元的加冕典禮。

查爾斯加冕大典最具爭議的環節是「人民的敬意」(Homage of the People)儀式,號召英國及其他奉英國君主為國家元首的國家人民,宣誓對英王及「繼任者」效忠。原本儀式流程是坎特布里大主教(Archbishop of Canterbury)威爾比(Justin Welby)「號召所有心懷善意的人們…表達敬意」,但民意撻伐下,威爾比的用詞改為「邀請希望表達支持的人」。

查爾斯加冕典禮中的「人民的敬意」(Homage of the People)儀式。

親近威廉的消息人士透露,威廉「絕對不會」這樣做,或出現類似的儀式。另外,和先前媒體報導相反,查爾斯的加冕儀式並沒有密切諮詢威廉的建議。

消息人士說,威廉正在和親近友人、顧問謹慎思考查爾斯的加冕典禮,「他真的在思考,未來我們如何讓他的加冕典禮感覺更切身,他相當關切未來20年、或他的時代來臨時,加冕典禮能夠如何又現代、又團結整個國家及大英國協。我認為他的加冕典禮會相當不一樣。」一般預料,威廉即位後,封號將為「威廉五世」(King William V)。

威廉在查爾斯加冕典禮上向他宣誓效忠。

另一名消息人士描述威廉的想法,在查爾斯做出改變的同時,威廉也意識到當他繼位時時代是如何演變的,什麼東西留了下來,他必須改變什麼,以及屆時英國王室與王國、大英國協的關係又是如何。

消息人士說,威廉關注「相關性」,從他關切如何對社區發揮影響力、而不是只是出席儀式剪綵就可看出這一點,「他以同樣的方式思考他的加冕大典。」

2016年威廉在BBC的專訪中就展現了這樣的思維,當時他說自己並不是夜不成寐地「等待」、「冀望」成為國王,而是全神貫注地思考如何讓君主制現代化,「我認為王室必須現代化及發展,同時也必須維持相關性,這是我的挑戰,我如何讓王室在未來20年仍讓人感覺切身?」