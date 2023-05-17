拜登政府對中國半導體出口祭出嚴厲制裁，但很多美國晶片廠仍離不開大陸，且更多餐飲類美企仍需要靠中國市場才能幫業績補血。美媒披露，隨著美國民眾緊縮荷包，包括寶鹼、星巴克、美高梅等美企透過中國市場復甦拉抬銷售，以降低北美市場消費疲弱的衝擊。

CNBC報導，對許多美國的跨國企業來說，中國是相當理想市場，擁有14億龐大人口和不斷增加的中產階級，但疫情期間實施嚴格的清零政策，也拖累美企在中國的營收。

在去年12月中國大陸防疫政策解封後，今年首季中國經濟成長4.5%，不過復甦速度不如市場預期猛烈，多數美企仍期待營收能恢復到疫情之前。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師KellyKim在研究報告中指出，預期中國的復甦將分3個階段：2至4月春假、5至7月夏季「報復性消費」，以及8月開始逐漸穩定復甦。

就產業而言，餐飲類美企是中國市場復甦的受益者之一。

星巴克最新一季財報顯示，中國市場營收較去年成長3%，為2021年第三季以來首次正成長。一年前，星巴克受到中國防疫封控影響，當時單季同店銷售額大跌23%。

百勝中國（Yum China）今年第一季業績，呈現首季同店銷售額增長8%。中國是百勝旗下品牌肯德基的最大市場、必勝客的第二大市場。

百勝中國執行長屈翠容在公司電話會議上表示，受益於中國消費者人流增加，交通和旅遊業成長40%以上，不過首季同店銷售額仍較2019年下滑20%到30%。

迪士尼表示，上海和香港主題樂園業績有所改善。迪士尼財務長Christine McCarthy說，「我們真的很高興迎來疫情閉園後的反彈。」

美高梅國際度假集團（MGM Resorts International）在稍早財報中指出，隨著旗下澳門賭場旅客數回到疫情前水準，公司獲利迅速恢復，美高梅第一季調整後收益達1.69億美元（約台幣52億元），已回升到4年前的88%。

寶鹼（P&G）旗下護膚品牌SK-II在中國銷售額已見反彈，截至3月31日，寶潔最新財季銷售額年增2%。在消費人流回籠之下，預計營收將進一步回升。

今年2月，華南美國商會向外界發布《2023年中國營商環境白皮書》提到，逾9成受訪企業將中國視為最重要的投資目的地之一，75%受訪企業計畫今年在華再投資。

華南美國商會會長Harley Seyedin表示，中國市場的成長潛力、政策利多和工業聚群效應等因素，刺激企業增加在華投資。

Seyedin認為，中國經濟正朝著復甦邁進，並將釋放出巨大的活力，今年將會成為全球經濟成長最重要的「火車頭」。