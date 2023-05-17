美國政府制裁華為多年，近日美國政府問責署（GAO）發現，世界銀行資助的項目合約中，可能有1000萬美元（折合新台幣約3億）被與華為有關聯的承包商得標，凸顯世界銀行政策與其第一大股東美國國安之間的分歧，美國密切關注。

美媒報導，GAO上周應共和黨參議員要求公布報告，旨在確認世銀有多少合約流往美國公司，以及遭受美國制裁的實體。

美國擔憂華為設備用來進行間諜活動，雖然華為否認這項指控，但美國政府及其許多盟友仍限制該公司網路設備，商務部亦從2019年嚴格管制美國公司的技術出口。

報告發現，有28份價值7600萬美元的合約，可能被美國制裁的實體取得，其中包含12家大陸公司。GAO分析2013年至2021年間，價值800億美元的15萬份合約，疑似流向華為的資金只占少部分。

而兩份合約中，一份990萬美元的合約是由Huawei Consortium取得，用於非洲東部及南部的政府項目，另一份6.1萬美元的合約則是由Huawei International獲得，用於軟體維護服務。

多名共和黨參議員共同要求報告時表示，「當美國和其他許多國家以安全問題為由限制華為業務，為什麼會同意美國資金透過世界銀行合約流向華為？ 」、「政府需要制定戰略，利用美國在世界銀行的影響力維護美國利益。」

前美國財政部官員、現任職於全球發展中心的莫里斯（Scott Morris）表示，這樣的分歧顯示美國政府加大制裁力道，影響更加廣泛，且與全球機構的活動相互衝突。