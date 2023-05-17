2020總統大選，總統蔡英文破天荒拿下817萬票，順利連任，不過對手國民黨候選人韓國瑜也拿到552萬票，實力不容小覷。而最近有一份最新的民調指出，對於「2020蔡英文獲得817萬人支持，是否覺得該反思台灣現有的這套美式民主制度呢？」有78％的民眾認為「現有制度太爛了」，不過也有18％的民眾認為「民主是好的，但必須用和平的方式進行修正」，引發討論。

YouTube頻道《庶民錦鯉》16日表示「2020蔡英文獲得817萬人支持！如果民意支持度高或聲量高的意見就代表正確嗎？你可以說那些人都是被騙了」，該頻道更針對「那些如此容易上當受騙的人，是否還有資格參與決定這個國家未來的投票呢？你是否覺得該反思台灣現有的這套美式民主制度呢？」進行了網路民調，截至16日23時，已有近3000人進行投票，有78％的民眾認為「現有制度太爛了，必須推倒重構！」、有18％的民眾認為「民主是好的，但必須用和平的方式進行修正」，另也有4％的民眾認為「現在的民主制度很好，必須堅持」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「我們苦了那麽久了，現在萬物齊漲，大家都吃不消，以後選票要注意一下，千萬，千萬不要再選爛黨了」、「美式民主制度只適合小政府，政權更迭對社會生活影響不大。而台灣各級政府權力太大，每次選舉都像一場革命，影響到社會的方方面面，得不償失」、「老百姓選錯要打仗的候選人，老百姓自己要負責」、「每次提到817腦海就浮現一群阿飄，真是活見鬼的『817』！」、「民主是好的，主要是人不行」。