美國銀行業動盪，短短2天就有七家美國公司破產，其中包括昔日網路媒體的寵兒Vice Media，鼎盛時期市值超越紐約時報，如今卻背負高達10億美元的債務。然而，評級機構穆迪卻警告，破產趨勢才正要開始。

商業內幕報導，根據負債500萬美元以上的公司數據顯示，除了Vice Media，近48小時還有其他6家大公司破產，為2008年以來最活躍的破產活動。原因很簡單，聯準會的升息政策暴露了市場弱點，信貸緊縮已經到來並快速蔓延，導致背負大量債務的公司難以負擔，而對尋求再融資的人而言，也變得更加困難。

觀察近幾天的破產案，能夠發現一致的主題：過高的負債，主要是債務形式的負債。但值得一提的是，破產不代表敲響喪鐘，公司透過破產申請清理股東並重組債務，以更健康的資產負債表重獲新生。

即便如此，破產申請量上升也顯示經濟壓力的攀升。穆迪數據顯示，破產趨勢才正要開始，預計2024年3月，投機級債務公司的違約率將從今年第一季的2.9%，攀升至4.9%，超過4.1%的長期均值。

至於個人破產的情況更不樂觀，截至4月初，瑞銀發現個人申請量已經超越疫情初期，而2月下旬的4周一棟均值為7.8，遠超2020年6月的4.5。

在特定行業上，銀行業在矽谷銀行倒閉後面臨龐大壓力，近幾周許多機構紛紛步入後塵。此外，最近幾周，Bed Bath & Beyond和David's Bridal等零售業者都已申請破產，由KKR持股的醫療人力公司Envision Healthcare也撐不下去。

這意味著，沒有任何行業能夠免於資產負債表問題。如果一家公司在低利率時期，過於激進的舉債，則可能很快就會嚐到痛苦。