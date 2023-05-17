據大陸海關總署網站公告消息，近日海關總署聯合三部委批覆，同意吉林省進一步擴大內貿貨物跨境運輸業務範圍，增加俄羅斯海參崴港為內貿貨物中轉口岸，由浙江省舟山甬舟集裝箱碼頭、嘉興乍浦港作為內貿貨物跨境運輸入境口岸，並於6月1日起實施。對此，前戰爭學院教官、退役少將栗正傑16日就表示，「俄國想要把中國大陸的航母遼寧號買回去」，引發討論。

栗正傑16日在政論節目《新聞大白話》中表示，「俄國想在遠東地區部署一艘航空母艦，但他現在自己沒有製造能力」，栗正傑更聽說，「俄國想要把中國大陸的航母遼寧號買回去，因為中國大陸已經幫俄國弄好了，俄國如果真的要建造的話，真的要找中國大陸合作來幫他建」。

據了解，俄羅斯海軍希望有新一代的航空母艦，俄國的主要軍艦多是在歐洲製造，比如北德文斯克造船廠、聖彼德堡造船廠，和蘇聯聯時期的黑海造船廠等。因此栗正傑也提到，「俄國現在歐洲的造船廠，可能被北約的國家抵制，他可能沒辦法建設，最有可能的是找中國大陸來合作，來建造航空母艦」。