針對中俄合作深化，法國總統馬克宏近日酸俄羅斯在地緣政治上輸掉戰爭，淪為北京「附庸」，引發莫斯科抨擊他「完全理解錯誤」，要他與西方「接受」中俄關係強化的現實。前立委蔡正元16日在《頭條開講》節目強調，海參崴是全球最北不凍港，未來成為中國大陸內陸貿易中轉港，讓吉林、黑龍江貨物能往來上海、深圳，對東北經濟幫助很大。且外貝加爾區、尼布楚土地讓中國大陸農民開墾種田，中國大陸糧食供應也將更加充足。

「馬克宏不會講話，像我說：俄羅斯以後變成中國的加拿大！這樣聽起來多舒服？」蔡正元表示，海參崴能成為中國大陸內陸貿易的中轉港，讓吉林省、黑龍江省的貨物能海運到上海跟深圳，或反向運輸，對整個東北有很大的幫助。因為每次東西要運到旅順港，少說好幾百公里，運費很貴。中國大陸已經跟俄羅斯講好，未來要開發外貝加爾區的土地，就是尼布楚整塊土地要拿出來給中國農民去種田，因為再往北種什麼都長不出來。

蔡正元提到，海參崴是很重要的歷史性的東西，當然中國人會覺得很委屈，不平等條約，你把我的土地佔走了。不過有時候要兩邊想，最早那邊有國家是成吉思汗，不是我們。最早俄人跑來跟滿州的奕山將軍講說，不准你們漢／滿族人進入我們區域，這是我們俄羅斯人開墾的！事實也是如此，你是管，可是自己不派人進來，滿州人都入關來享受，漢族又不准去開墾，「所以都沒有你們中國人，都是我們俄羅斯人啊！」

蔡正元指出，第二個，你要搞清楚，我們俄羅斯的沙皇是有成吉思汗的血統！這是真的，因為莫斯科大公國成立的時候，就跟欽察汗國聯姻，娶的是欽察汗國的公主，所以講外孫也沒有什麼不對，要一點成吉思汗的土地來有什麼不對？這個祖先的事說不清楚，現在實質拿回來，擴大中國大陸的影響力比較實際，不需要去跟俄羅斯吵。海參崴如果能變成中國大陸的內港，它是全世界最北方的不凍港，再往上去冬天就會結冰了。

蔡正元強調，如果能夠因此使得吉林省、黑龍江省經濟發展，還能開發外貝加爾湖區、尼布楚那一大塊土地，到底有什麼好吵？讓中國人可以去開墾、種田，讓中國糧食供應更加充足。那你美國要打壓？歐洲要制裁？歡迎！誰輸誰贏還不曉得，這叫作有底氣。「所以馬克宏在吃醋啦！」