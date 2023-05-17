中國大陸近年來對台不斷軍演，而根據外媒近日的報導指出，一艘中國大陸海軍的094核潛艇出現在了西太平洋，在距離關島以西約800公里的菲律賓海浮出水面。對此，前立委郭正亮15日就表示，「中國大陸以後更近一步就會到第二島鏈到第三島鏈之間了，總要去南太平洋走一走，南太平洋就是第三島鏈，這本來就擋不住，美國自己也心知肚明」，引發討論。

郭正亮15日在中天節目《全球大視野》中表示，「中國大陸的火箭軍從任何地方都可以打到關島，也不一定要在南部軍區，事實上大家更擔心的是巨浪-3，因為巨浪-3可以射12000公里，那就是美國全境了」，郭正亮也坦言，「這個我覺得就是在秀肌肉，最近已經看到很多這種現象了」。

郭正亮也坦言，「上次麥卡錫跟蔡英文那次見面，山東艦開到關島附近，這是山東艦航母第一次到關島附近繞一圈，現在輪到核潛艇，這恐怕也會變成常態化」，最後郭正亮更斷言，「中國大陸以後就到第二島鏈來繞一繞，事實上再更近一步就會到第二島鏈到第三島鏈之間了」，就連節目主持人也驚呼「那就是夏威夷了」，郭正亮也坦言，「中國大陸總要去南太平洋走一走，南太平洋就是第三島鏈，這本來就擋不住，美國自己也心知肚明」。