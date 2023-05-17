抗老延壽很難嗎？據美國維吉尼亞大學研究，其實不難，只要稍加調整把飲食菜單，就有機會達到逆齡效果。年近6旬的受試者按照實驗菜單吃了8個星期，生理年齡竟年輕了11歲之多。不過，如果不敢吃動物肝臟，這套菜單的「回春」效果可能會打些折扣。

英國《每日郵報》報導，維吉尼亞大學（University of Virginia）這項研究成果日前已登上期刊《老化》（Aging）。研究團隊找了6名平均年齡57.9歲的健康女性參加這項飲食實驗，重點食材包括深綠色葉菜類、種子、動物肝臟，其中，動物肝臟每星期必須攝取3份。

過了8星期，6人細胞年齡平均降低將近5歲，均齡從56歲恢復到51歲。表現最優異的受試者從57歲大幅恢復到46歲，「逆齡」11歲之多，效果驚人。

實驗飲食要求如下：每天必須攝取：8杯水、2杯深綠色葉菜類蔬菜（如菠菜、芥菜）、2杯十字花科蔬菜（如綠花椰菜）、3杯彩色蔬菜（如茄子，但不包含甜玉米與白色馬鈴薯）、1到2顆中等大小的甜菜、4餐匙南瓜子、4餐匙葵花子、1份「甲基化」適應原食物（如半杯漿果類或半茶匙迷迭香／薑黃粉）、170克肉類、2份低升糖水果（如漿果類、葡萄柚、蘋果）、益生菌與超級綠粉（green powder，指綠色蔬果與食材製成的粉狀物）。

維吉尼亞大學減齡飲食實驗的菜單包括豬肝等動物肝臟。（示意圖／Shutterstock）

此外，每週要吃3份動物肝臟（每份重量須達85克）、5到10顆蛋。

作息方面，受試者每週5天要從事中高強度運動、每天30分鐘；每晚睡眠至少7小時；每天做2次10分鐘呼吸運動。實驗期間晚間7時至清晨7時之間不可進食，避免攝取額外添加的糖份、糖果、穀物、乳製品、豆莢類或豆類。

這項實驗菜單是針對「DNA甲基化」而設計，幫助人體細胞維持健康。DNA 甲基化程度（DNA methylation）可用於估計年齡，有如「生物衰老時鐘」，DNA 甲基化效率隨年齡增長日漸降低，導致細胞老化加速。

這項實驗規定，實驗期間受試者每天要喝8杯水。（示意圖／Shutterstock）

維大6名受試者在實驗期間透過App回報實踐狀況。整體而言，82%的時間遵守整套規範。受試者有77%意願從生活起居層面遵行，單看飲食層面，遵循意願高達84%。

主持這項研究的老化專家費茲傑羅（Dr Kara Fitzgerald）指出，專為支持「DNA甲基化」設計且咸認安全的飲食與起居干預手段，只要廣泛可行、具有成本效益，的確有可能讓生理老化程度降低，維吉尼亞大學這項研究的發現提供了更多證據。

費茲傑羅說，上述實驗擴充了此前以男性為對象的前導研究結果，亦即兩性也許都能達到生理逆齡的結果。前導研究以同樣的飲食要求執行，受試男性生理年齡平均少了3歲。

不過，維吉尼亞大這項研究在幾個方面也有其侷限。例如，實驗中到底是哪個因子促成生理年齡下降，這一點尚未釐清；實驗樣本數過少，這代表無法確定是否有其他因素可能影響結果。

有些科學家認為可能是飲食因素產生逆齡效果，但此前已有研究指出，飲食習慣原本就很好的人，上述飲食設計帶來的效果有限。也有科學家認為睡眠與運動的作息要求才是作用強大的催化劑。