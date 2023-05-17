大陸期刊《艦船電子對抗》近日刊載一篇論文披露，2021年1月5日一架美軍P-8A反潛巡邏機靠近距香港約150公里的水面上空，解放軍迅速派出部隊響應，迫使該反潛機自毀聲納浮標，以防敏感設備落入中國手中。國際戰略專家賴岳謙16日在《頭條開講》節目強調，中美防長現在不可能通電話，兩國之間完全沒有信任基礎，解放軍公開這段訊息主要就是說，中美關係是緊張的，只要引起陸方的懷疑，相當有可能就爆發衝突。

賴岳謙表示，解放軍公開這段訊息主要就是說，中美關係是緊張的，在軍事方面也不是像外面感覺到那麼的太平。因為當美國3架反潛機把聲納丟到海裡面，其實就是在偵測，也就是他們判斷很有可能，有中國的潛艦在這個地方活動，他們要去定位它，所以就把這個水下聲納丟下去。

賴岳謙提到，這個部分也被中國大陸所發現，所以大陸海軍就靠近這個地方，要把聲納撈起來。如果這個聲納被大陸海軍撈起來的話，有高度的軍事價值，因為美軍的聲納系統跟所有頻率，中國大陸可以完全掌握，這對美國來講，是一個很嚴重的損失。如果沒有辦法回收，唯一的辦法就是讓它自毀，因為一般對於這些擁有高度軍事價值的武器，通常都會裝有自毀裝置，包括導彈也是。

賴岳謙指出，導彈打出去，如果發現脫靶，為了避免誤炸或落入別人手中，有時候無人機也是一樣，都會裝有自毀的裝置。現在看起來解放軍學術上的期刊公布，這一段中美海軍的較量，而且中方已經挺進，進行打撈的過程中，美國一看這個情況嚴重了。而且美國也擔心，如果他有過激的行為的話，解放軍可能就下令，把反潛機打掉。這就造成彼此軍事上的摩擦，但在過去還有熱線電話可以通。

「當美國國內動亂的時候，海外的軍人是不是也有動盪不安的情形？」賴岳謙強調，那時已經傳出在南海的關係很緊張，好像馬上要打起來？但密利那個時候，雙方的防長還可以通電話，現在是完全不可能通電話。所以目前美軍的任何一個動作，因為兩國之間完全沒有信任基礎了，只要引起中國大陸的懷疑、判斷，相當有可能就爆發衝突，「像在菲律賓的問題上，就有可能會發生喔！」