李燕與陳茂榮交往不到1年登記結婚。（李燕提供）

李燕與陳茂榮交往不到1年登記結婚。（李燕提供）

41歲的8點檔女神李燕與彰化縣議長謝典林離婚8年，16日深夜無預警在臉書曬照並發文公開放閃認愛，「是的！他是我的愛人，新店陳大少」，她接受本報受訪時坦言，5月16日下午已與她自創品牌「Kocskin克麗詩黛」的大股東陳茂榮登記結婚！曾經放話絕對不再步入婚姻的她，幸福洋溢地自嘲：「對啦！我現在自己打臉了！」

李燕在發文中表示：「今天如此美好！一段感情是這樣的，期望能幫助彼此成為更好的人。是的！他是我的愛人，新店陳大少，也是我曾說過『我喜歡有責任感、有肩膀的那個男人』，不只是認愛，我還認定他了！」並強調「多想有一個我愛的人陪著我解鎖這個世界，拜託各位記者哥哥姊姊們手下留情了」。

她與老公甜蜜蜜接受本報記者電話訪問，掩不住新婚的幸福喜悅，李燕表示，兩人

相識約18年，大她7歲的老公的本業就是做保養品，當年找她代言而相識，這5年兩人因為一起合作經營「Kocskin克麗詩黛」成為工作夥伴，長期合作下來日久生情，對方在去年5月向她告白，5月29日是他們相戀滿1年的紀念日。

她說，前幾年兩人一直都是正常的工作夥伴關係，但自己一直以來都很信任對方，有心事會跟他講，人生重大的事會找他討論，「他也帶著我經營公司，生活上、工作上包括猶豫要不要去拍戲，做重大選擇時都會問他，長期下來變成依賴習慣，但自己沒有察覺。直到去年5月有一天他約我去淡水，來載我時，拿一束花送我，那感覺滿好笑的，因為他平常不是那樣的人，大我7歲，是很穩重的男生，會買花給我，讓我很意外，這才發現原來他喜歡我！」

她口中的「陳大少」陳茂榮受訪時表示，兩人認識很久，從一起工作過程中發現李燕很多優點是他欣賞的，因而日久生情，「她很有夢想，對父母很孝順，很照顧家人，工作時不屈不撓的精神，讓我們在外面闖蕩的人很敬佩」，他笑說，跟她告白「妳可以做我女朋友嗎」時，真的很怕被打槍，所以猶豫了很久，連朋友知道他交往對象是李燕，也問他「壓力不大嗎」，他說，那只是她螢幕前給人的感覺，私下平易近人、很好相處，「只是偶爾脾氣大一點，其他都很好。 如果沒有脾氣，我可能不會這麼喜歡她！」一旁的李燕笑著接話：「他可能有被凌虐體質啦！」

兩人下午完成登記後，陳茂榮把上傳訊息給李燕的媽媽報喜，「他第一個字就叫她媽 ，我媽媽一直笑，因為我媽媽超喜歡他，覺得他很有責任感！」至於是否計畫生小孩？她說「應該沒有吧，這不是我一個人可以做的事」，但話也不敢說死，畢竟曾說絕不再婚的她已經自打臉。

陳茂榮也在自己臉書上報喜寫道：「0516值得紀念的一天，從沒想過會有這麼刺激的一天！我的小啾啾說：『你再也找不到比我對你更好的女孩』，後來我想想，事實好像也是這樣，這個女孩再不好好抓緊綁牢，這輩子是很有可能要孤獨到老了！所以我們今天用最有效率的方式，跑去戶政事務所交出彼此的身份證了，過去我們是事業夥伴，現在更升級成人生伴侶了，新店陳大少的愛情故事，印證了『癩蛤蟆也是能吃到天鵝肉的…』，好的！我的朋友們該展現你們的熱情，給我們最真誠的祝福了！」