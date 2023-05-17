美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天說，美國很快就會運送額外重大安全援助給台灣。

路透社報導，奧斯汀告訴國會議員：「美國很快就會透過國會去年批准的總統撥款權（Presidential Drawdown Authority, PDA），提供台灣額外重大安全援助。」

路透社5日曾引述知情人士的話報導，美國總統拜登政府打算比照對烏克蘭軍援的緊急授權，運送價值5億美元（約新台幣154億元）的武器援助給台灣，美方已採這種方式軍援烏克蘭至少35次。

路透社報導說，美國國會批准透過總統撥款權向台灣提供多達10億美元的武器援助，這是2023年預算的一部分。

總統撥款權是一種加速提供安全援助的授權辦法，過去美國援助烏克蘭也是採這種方式，這讓總統得以在緊急情況下，不經國會許可即轉移美國庫存中的物品和服務，而這次撥款會是獲得授權共10億美元中的第一筆。（譯者：陳政一）1120517