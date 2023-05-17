法國媒體今天下午接獲消息，碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）的姪孫托涅（Jean-Baptiste Trogneux）昨晚遭到仇恨攻擊，只因嫌犯疑似不滿總統馬克宏（Emmanuel Macron）當晚的電視專訪內容而遷怒，目前已有8人遭逮，其中幾人後來發現已有犯罪前科。

馬克宏昨晚8點接受電視台專訪，為自己的稅制、年金、經濟等政策辯護，內容引發部分民眾反感，在各大城市皆有自發性的遊行和集會，抗議退休制度改革法。

30歲的托涅在亞眠（Amiens）經營手工巧克力店，該城市中心也有40多人聚集進行「敲鍋打鐵遊行」（cacerolazo），托涅約晚間10點回到巧克力店樓上的住所時遭到攻擊。

托涅父親向法新社表示，嫌犯毆打其頭部、手和腳，並詛咒「總統、夫人和他的家人」，被對街3位鄰居發現後逃跑。托涅肋骨骨折，也有血腫，情緒低落大受打擊。

消息一出引發譁然，政界不分黨派一律譴責暴力，並向受害者致意。

馬克宏第一時間接受媒體詢問時回應：「暴力在民主中沒有任何位置。只因為你是政治人物的親戚就被攻擊...作為姑公，我認為這種行為是完全無法接受的；作為總統，這種行為更無法容忍」，並表示類似現象越來越多，許多政治人物與親友都遭受威脅。

碧姬．馬克宏則以新聞稿方式譴責施暴者的「懦弱、愚蠢和暴力」，強調與家人站在一起。

托涅父親說：「這已經超越紅線了，令人膽寒」，同時強調巧克力店是碧姬曾祖父開的，與總統沒有任何關係，卻在馬克宏掌權後時常成為目標。

法國政治人物因理念而遭受攻擊或威脅的案件日增，令人憂心。法國市長協會副會長維吉葉（Jean-François Vigier）今晚在BFM電視台（BFM TV）上表示，「從3、4年前開始我們協會就已拉響警報... 在城市中，我們感受到暴戾之氣漸增」。

執政黨國會議員奧立夫（Karl Olive）在推特上指出，「越來越糟！現在輪到總統家人」；右翼共和黨黨魁齊歐堤（Eric Ciotti）表示，「民主辯論，可以；暴力和恐懼，不可」，並呼籲嚴懲施暴者。

反對黨也同樣對暴行表示憤怒。極左翼不屈法國議員魯芬（Francois Ruffin）說，「行為嚴重且不可接受。捍衛民主不是靠攻擊一位巧克力師傅」；極右派領袖雷朋（Marine Le Pen）則表示這種行徑令人震驚，應受到司法嚴懲。

自西部濱海小城聖布列文勒潘（Saint-Brevin-les-Pins）市長莫雷茲（Yannick Morez）10日宣布因家中遭到惡意縱火而辭職後，法國對民選政治人物與其家人的辯論正如火如荼展開。此時總統夫人姪孫遭毆案件發生，無疑增加輿論熱度與關注。

莫雷茲早在遭縱火前幾週，就開始在網路上接到各種威脅，當地極右翼支持者不滿他把難民收容庇護申請者的接待中心遷移到一所小學旁。他16日受邀參議院公聽會，盼政府能就「一言不合就動手」的極端社會歪風採取實際預防措施。（編輯：陳政一）1120517

總統第一時間回應：https://twitter.com/BFMTV/status/1658520866752266240

巧克力店店面：https://twitter.com/BFMTV/status/1658439972918120449