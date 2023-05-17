大陸部分地區「冥婚」習俗繁盛，加上男多女少，女屍奇貨可居，導致盜竊女屍案和殺女賣屍案頻傳。浙江省溫州市一名76歲的陳姓大爺為彌補孫子未婚早逝的遺憾，竟以人民幣1000元（約新台幣4500元）為代價，聘人偷偷盜走村內某已逝女子的屍骨，再將女孩和孫子合葬，最終慘遭法院判刑。

《瀟湘晨報》報導，陳翁成年的孫子去年10月意外身亡，對他造成了沉痛的打擊，因長期從事殯葬行業，老翁較為迷信，悲痛之餘想到孫子還未成家就去世，心中產生要為其配「陰婚」的想法。陳翁想起附近村子有位20年前意外去世的女孩，年齡正好與孫子相配，便讓相熟的親戚去詢問女孩家人，遭到拒絕。

事後，陳翁找到一名潘姓男子，要求對方去偷盜屍骨，並承諾成事後會支付1000元做為報酬；潘男又聯繫了余男幫忙，答應分他人民幣300元（約新台幣1326元）。幾日後，2人成功盜取屍骨，將其與陳翁的孫子合葬。死者家屬發現親人屍骨被盜，氣得報警。同年11月，潘男被公安機關抓獲；另2人主動投案自首。

到案後，陳翁與被害方家人達成和解。由於盜竊屍骨屬公訴罪，樂清市檢察院偵結，依法以涉嫌盜竊屍骨罪對陳翁、潘男、余男提起公訴。經法院一審宣判，認定3人犯盜竊屍骨罪，分別被判處有期徒刑8個月至1年2個月，適用緩刑。

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