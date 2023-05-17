女星王思佳日前在節目上分享珍藏的愛馬仕包包，卻被眼尖網友發現似乎是假包，為此她特地將包包送至美國檢驗，引起外界高度討論。不僅如此，如今更傳出王思佳每月砸23萬元承租的內湖豪宅將出售。對此，王思佳面對媒體詢問時證實，自己的確有跟房東及房仲建立群組，討論看房時間等事宜。

《三立新聞網》報導，王思佳目前在北市內湖區承租獨棟豪宅，每月租金約23萬元，先前曾考慮買下來，原本租約到今年底，不料近日爆出房東有意出售，已請房仲跟她溝通，討論看屋時間等細節；王思佳受訪時證實，該房當初就是透過房仲承租，確實有跟房仲、房東建立群組討論相關事宜。

據了解，王思佳近日被發現上節目的包包疑似是假包，逼得她主動將包包送驗，然而風波仍持續延燒，除了被質疑一系列香奈兒包包與耳環也和正版有出入，就連學歷都爆出造假。對此，王思佳日前開直播回應，並出示包包的檢驗證書，強調許多東西都是透過朋友買的，且台灣各大專櫃都能證明她的購買力。

至於學歷問題，王思佳表示，自己從來沒有營造高學歷人設，當初休學是為了進入演藝圈，坦言多年來沒有完成學業是個遺憾，取得代之的是工作經驗與社會經驗，是她人生的一部分，「但現在能多插一刀為何不要呢？真心感謝這些想毀滅我的人！能迎戰你們的不是學歷，是勇氣。」

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