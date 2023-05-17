【愛傳媒簡秀枝專欄】是鐵道記憶和青春的分享，導演蕭菊貞（1972-）花了6年時間，拍攝的鐵道紀錄片《南方，寂寞的鐵道》，於5月16日舉行首映會，濃濃的懷舊與淡淡感傷，見證了台灣交通建設的日新月異。

蕭菊貞導演喜形於色，她說，漫長的拍攝過程，她一直沒想過退轉，總是相信著可以留下故事，就有更多機會為未來的年輕人留下歷史，該項信念和熱情，是支撐她創作很重要的薪柴，很慶幸，也很驕傲地說，她一直都沒懷疑過自己的堅持！

紀錄片，從來不是影片的主流，但文化價值高，為了要保有在拍攝和敘事上的自由和自主性，蕭菊貞導演選擇以獨立製片方式進行，十分不容易。拍攝過程，非常艱辛，所幸許多朋友給予各種支持，工作人員們也近乎以先拍再說的付出和不計較心情，達成使用。

從台北到台東，從台東不斷往返屏東枋寮，追火車、挖掘故事、尋找歷史，漫漫旅程，充滿各種挑戰，但獲得豐富的故事和人情回報，如果說，那鐵道寂寞，但卻是佈滿點點微光，等待著外界看見它的美麗和溫暖，蕭菊貞導演感觸深切。

尤其，3個月的募資期間，各方鼎力支持，讓她們完成影片製作，縱然距離全台上映的經費，還未達標，蕭菊貞導演胸有成竹，她相信該團隊會設法克服的，一定不會辜負大家的期待。

映後分享會上，蕭菊貞導演說，拍攝過程中，有受訪者拿了很多照片給她，還跟她說那些東西，放在他們那裡，只是回憶，但交給導演，會成為歷史。」該段談話的慷慨與睿智，令人感動。

蕭菊貞導演強調，滿滿的感謝，說不盡，該團隊高度期待，影片上映時，與大家在電影院相見，搭上南方時光列車，一起分享共同擁有的鐵道記憶和青春時光！

知名音樂人陳明章也為該片作曲與演唱，首映會他親自現身，笑得回不攏嘴。

首映會，浪漫又溫馨，帶著淡淡的惆悵，是部承載許多人感情，完全不寂寞的紀錄片，透過菊貞導演記錄了南迴電氣化前，最後美麗的樣貌，南迴鐵路沿途美麗的山與海，永遠烙印在大家的懷舊記憶中，該路線上代代傳承的鐵路人，信守專業職人精神，勞苦功高，留下暖暖的人情味篇章，一樣令人懷念與敬佩。

今年49歲的蕭菊貞導演，1994 畢業於清大經濟系，曾任新聞記者，副刊專欄作者，後來投入紀錄片創作。她的作品，多次入圍重要國際影展，其中，紀錄片作品已有3次獲得金穗獎肯定，並於1999年以《紅葉傳奇》獲金馬獎最佳紀錄片、台北電影獎最佳紀錄片，2000年以《銀簪子》獲金馬獎最佳紀錄片、紀錄片雙年展台灣獎肯定，熱情洋溢，實力堅強。

作者為典藏雜誌社社長

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