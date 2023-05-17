投資人關切美國兩大黨領袖是否能達成避免債務違約協議，美國股市今天收低。

道瓊工業指數下滑336.46點或1.01%，收33012.14點。

標準普爾指數下跌26.38點或0.64%，收4109.90點。

那斯達克指數下挫22.16點或0.18%，收12343.05點。

費城半導體指數小跌3.938點或0.13%，收3048.706點。（譯者：陳政一）1120517

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