投資人關切美國兩大黨領袖是否能達成避免債務違約協議，美國股市今天收低。
道瓊工業指數下滑336.46點或1.01%，收33012.14點。
標準普爾指數下跌26.38點或0.64%，收4109.90點。
那斯達克指數下挫22.16點或0.18%，收12343.05點。
費城半導體指數小跌3.938點或0.13%，收3048.706點。（譯者：陳政一）1120517
投資人關切美國兩大黨領袖是否能達成避免債務違約協議，美國股市今天收低。
道瓊工業指數下滑336.46點或1.01%，收33012.14點。
標準普爾指數下跌26.38點或0.64%，收4109.90點。
那斯達克指數下挫22.16點或0.18%，收12343.05點。
費城半導體指數小跌3.938點或0.13%，收3048.706點。（譯者：陳政一）1120517
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