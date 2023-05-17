「原子」男團FEniX成員李承隆與狼人殺女神「女版陳零九」的紀欣妤（艾莉兒）傳出交往中，時報周刊CTWANT直擊小倆口趁著難得的工作空檔，一同前往宜蘭縣包棟民宿進行煲愛之旅，隔日中午更趁著豔陽高照的好天氣，兩人結伴到蘇澳鎮南方澳豆腐岬海水浴場鴛鴦戲水玩SUP，既青春、又浪漫。

李承隆與艾莉兒及友人一同前往宜蘭縣包棟民宿，還到海水浴場戲水玩SUP。（圖／本刊攝影組）

李承隆和艾莉兒換好服裝準備下水。（圖／本刊攝影組）

5月4日晚間9點多，李承隆與FEniX團員們結束工作先行返回公司，他和夏浦洋兩人約在11點半離開。李承隆在門口搭上友人的車子後，一行人就開著夜車上了高速公路北上直奔宜蘭。下了交流道後，車子轉開到美式速食店得來速點餐買食物，接著又到便利商店採買了一些零食，此時可見到該輛車上除了李承隆之外，還有一對男女。

眾人開始下海大玩立式槳板，還紛紛拿出手機互拍。（圖／本刊攝影組）

李承隆與艾莉兒兩人之間有許多互逗的小動作，十分可愛。（圖／本刊攝影組）

5月5日凌晨1點10分，三人終於抵達五結鄉一家民宿。巧合的是，艾莉兒當日也在社群網路上，貼出一張與五名友人在宜蘭遊玩的限時動態，果然！中午12點出頭，本刊記者就直擊艾莉兒走出該棟民宿，獨自一人到附近的停車場取車，沒多久又見到戴上眼鏡的李承隆，從同一棟民宿走出門。隨後艾莉兒駕車返回民宿，眾人分乘兩車離開，途中先在超商買了咖啡後，一行九人就直奔蘇澳鎮一家SUP（立式槳板）運動體驗中心。

艾莉兒起身時，李承隆幫她拍攝男友視角的長腿美照。（圖／本刊攝影組）

李承隆躺在艾莉兒腿上，浪漫如畫。（圖／本刊攝影組）

5月5日中午12點57分到達目的地，這時李承隆已和友人們都換上了輕便的服裝，大夥兒接著入內參加立式槳板運動的課程講解。下午1點半左右，全員集合整裝出發數分鐘後就抵達一旁的豆腐岬海水浴場，當教練為大家在岸邊拍攝下水前的團體紀念照時，李承隆卻以微妙的距離獨自一人在整理器材，不知是否是因藝人身份有些顧慮，而未加入友人圈合照。

之後重頭戲上場，眾人開始下海大玩立式槳板，大家便紛紛拿出手機互攝，而一旁的教練也忙著幫忙紀錄精采鏡頭。進行海面活動時，李承隆與艾莉兒兩人的距離，似乎在午後豔陽熱情地催化之下持續拉近，小情侶間也開始出現親密地肢體接觸，躺在板上的李承隆就這樣左手順勢舉起摸摸女方的下巴，接著換右手食指輕輕觸碰著對方的鼻子，摟摟、抱抱無一不缺，波光粼粼伴隨著兩人彼此之間的水上嬉戲，畫面美得就像一幅畫。

戲水過程中兩人玩得很嗨，最後還翻船。（圖／本刊攝影組）

上岸後艾莉兒一直從李承隆後方貼身擁抱，完全不在意友人在身邊。（圖／本刊攝影組）

本來各自分別待在自己槳板上的他們，隨著玩樂距離越拉越近，玩著玩著便共用起一個板，一會兒女生划槳，男生躺在對方腿上，沒多久男女攻守交換，換男生動起來划槳，艾莉兒就這樣躺在板上享受午後台灣東岸的陽光，兩人覺得曬夠了，便一起縱身潛入海裡面泡水，玩累了就趴在槳板上休憩。

渾身濕透的兩人一起前往更衣室準備換回乾淨衣物。（圖／本刊攝影組）

開車廂時，李承隆擔心高個頭的艾莉兒會撞到頭，還伸手幫忙護住頭部。（圖／本刊攝影組）

下午3點半，結束詩情畫意的海上遊樂行程，同行友人抓緊時間幫李承隆、艾莉兒一起合影留念，女方開心伸手從李承隆的背後緊緊抱著，熱情地用前胸貼著李承隆後背，為海水浴場之旅留下紀念性的一刻。接著全員便前往淋浴區沖澡換裝。下午4點，艾莉兒開車載李承隆離開蘇澳，結束這對小情侶午後歡愉地鴛鴦戲水時光。

兩人回到車上，李承隆細心地幫艾莉兒補妝。（圖／本刊攝影組）

5月5日4點結束海上浪花激射的立式槳板運動後，李承隆搭上女友艾莉兒的車，半小時後到了宜蘭市區。停等紅燈時，艾莉兒放開方向盤，拿著眉毛夾和鏡子整理儀容，一旁的李承隆也沒閒著，伸手拿著化妝用品幫女友化妝，相當貼心。

對於本刊連日直擊李承隆、艾莉兒兩人甜蜜約會，記者分別詢問雙方經紀人兩人目前是否為男女朋友關係？李承隆所屬經紀公司踢帕娛樂表示：「這屬於承隆的私生活，我們這邊不多做回應。」艾莉兒經紀人回應本刊表示：「藝人私事我們不過問喔！」

更多 CTWANT 報導