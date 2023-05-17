臺北富邦勇士球星張宗憲日前達成千分里程碑，成為台灣職籃P. LEAGUE+史上最年輕完成此紀錄的球員。34歲的他球場表現亮眼，感情生活也同樣精彩，4月22日晚間近8點，結束比賽的張宗憲和一名外國臉孔的女子走出和平籃球館，旋即駕車載著對方離開。該名女子熟練地開門並坐進副駕駛座，似乎很熟悉這輛車子，她正是張宗憲的女友、俄羅斯聲優Alisa。
「台灣噴射機」張宗憲身旁不乏美人相伴，時報周刊CTWANT曾於2020年底直擊他與莫允雯在浪漫的平安夜共進晚餐，隔天莫允雯還提前幫他慶生，空氣中瀰漫著甜甜的曖昧氛圍，不過被媒體詢問兩人關係時均表示是「好朋友」。去年8月，有網友在Dcard上發文詢問「張宗憲女友？」，並且附上他從背後摟著女子的親密合影，網友也火速神出這名貌美的女子就是俄羅斯聲優Alisa，雖然兩人的IG上已經找不到該張照片，但雙方都還留著在蘇梅島打卡的個人照。
雖然網友唱衰這段戀情，認為Alisa「很快就變前女友了」，不過兩人穩定交往至今，今年3月18日晚間7點半左右，本刊曾目擊張宗憲賽後和Alisa一起走出球館並駕車載著對方離去；此外，在4月9日，女方IG的限時動態也發出一張兩人坐在像是遊覽車上的畫面，當天張宗憲所屬的球隊在高雄進行賽事，雖然他只露出半張臉和手臂刺青，但從限動中可以發現他們並不避諱一起行動，關係不言而喻。
時間來到4月22日，張宗憲在當天的比賽中狂轟19分，貢獻了7個籃板和4次助攻，更在關鍵時刻逆轉跳投助球隊以100比96取得勝利。比賽結束後大約晚間8點12分，張宗憲載著他的勝利女神來到中正區一家純素餐廳外，他先放Alisa下車點餐，自己則到附近的停車場將車停妥，再回來會合一起享用美食。兩人大約只花了十分鐘時間便迅速結束一餐，走出餐廳時，小倆口甜蜜的黏在一起，一路上摟著對方。
吃完飯後，張宗憲驅車一路開上國道、直奔宜蘭。他們約在9點半下高速公路後，張宗憲將車停在一家便利商店外，買了瓶罐裝飲料後上車，隨後車子駛進一家外觀相當時尚的四層別墅車庫，原本沒有燈光的別墅瞬間燈火通明，令人好奇兩人是否在宜蘭置產同居。
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