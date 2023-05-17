臺北富邦勇士球星張宗憲日前達成千分里程碑，成為台灣職籃P. LEAGUE+史上最年輕完成此紀錄的球員。34歲的他球場表現亮眼，感情生活也同樣精彩，4月22日晚間近8點，結束比賽的張宗憲和一名外國臉孔的女子走出和平籃球館，旋即駕車載著對方離開。該名女子熟練地開門並坐進副駕駛座，似乎很熟悉這輛車子，她正是張宗憲的女友、俄羅斯聲優Alisa。

張宗憲比完賽後載著他的勝利女神開車前往台北市中正區一家純素餐廳享用美食。（圖／本刊攝影組）

用餐時可見張宗憲女友Alisa美麗的臉龐。（圖／本刊攝影組）

「台灣噴射機」張宗憲身旁不乏美人相伴，時報周刊CTWANT曾於2020年底直擊他與莫允雯在浪漫的平安夜共進晚餐，隔天莫允雯還提前幫他慶生，空氣中瀰漫著甜甜的曖昧氛圍，不過被媒體詢問兩人關係時均表示是「好朋友」。去年8月，有網友在Dcard上發文詢問「張宗憲女友？」，並且附上他從背後摟著女子的親密合影，網友也火速神出這名貌美的女子就是俄羅斯聲優Alisa，雖然兩人的IG上已經找不到該張照片，但雙方都還留著在蘇梅島打卡的個人照。

張宗憲邊吃邊專心聽著女友講話。（圖／本刊攝影組）

一走出素食餐廳，小倆口立刻甜蜜地黏在一起，一路上都緊摟著對方。（圖／本刊攝影組）

雖然網友唱衰這段戀情，認為Alisa「很快就變前女友了」，不過兩人穩定交往至今，今年3月18日晚間7點半左右，本刊曾目擊張宗憲賽後和Alisa一起走出球館並駕車載著對方離去；此外，在4月9日，女方IG的限時動態也發出一張兩人坐在像是遊覽車上的畫面，當天張宗憲所屬的球隊在高雄進行賽事，雖然他只露出半張臉和手臂刺青，但從限動中可以發現他們並不避諱一起行動，關係不言而喻。

女友雖然打扮輕鬆，但從小處便能流露出性感。（圖／本刊攝影組）

3月18日晚間7點半左右，張宗憲賽後和Alisa一起走出球館。（圖／本刊攝影組）

時間來到4月22日，張宗憲在當天的比賽中狂轟19分，貢獻了7個籃板和4次助攻，更在關鍵時刻逆轉跳投助球隊以100比96取得勝利。比賽結束後大約晚間8點12分，張宗憲載著他的勝利女神來到中正區一家純素餐廳外，他先放Alisa下車點餐，自己則到附近的停車場將車停妥，再回來會合一起享用美食。兩人大約只花了十分鐘時間便迅速結束一餐，走出餐廳時，小倆口甜蜜的黏在一起，一路上摟著對方。

吃飽喝足後，張宗憲驅車一路開上國道直奔宜蘭。（圖／本刊攝影組）

去年曾有網友在Dcard上發文詢問「張宗憲女友？」，並且附上他從背後摟著Alisa的親密合影。（圖／翻攝自Dcard）

吃完飯後，張宗憲驅車一路開上國道、直奔宜蘭。他們約在9點半下高速公路後，張宗憲將車停在一家便利商店外，買了瓶罐裝飲料後上車，隨後車子駛進一家外觀相當時尚的四層別墅車庫，原本沒有燈光的別墅瞬間燈火通明，令人好奇兩人是否在宜蘭置產同居。

張宗憲曾與莫允雯走得很近，但雙方均稱只是好友。（圖／本刊攝影組）

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