張宗憲的俄羅斯女友Alisa身材凹凸有致，聲線性感誘人，她在《俄國聲優體驗整復推拿》影片中的求饒聲音讓男性觀眾直呼凍未條，瀏覽次數高達285萬次，點閱比男友的比賽精華還高出不少。雙魚座的她熱戀時甘願化身小女人，煮飯、按摩、洗衣服樣樣來，難怪能擄獲張宗憲的心，就連工作也帶著她，兩人還一起合拍球鞋廣告，相當浪漫。

Alisa在《俄國聲優體驗整復推拿》影片中的嬌喘求饒聲，讓觀眾直呼凍未條。（圖／翻攝《不要鬧工作室》YT）

Alisa曾為YouTube頻道「不要鬧工作室」到國術館體驗整復推拿，過程中Alisa因為痠痛不自覺嬌喘哀號，一句中文「師傅不要」讓留言徹底歪樓，引發熱烈討論「Alisa的聲音太銷魂了」、「好療癒的聲音」、「這集絕對是福利」、「這一天起，50%男人都去學了整復推拿這個副技能」。

一開始不想和亞洲男生交往，Alisa後來改變想法，說自己註定要跟台灣男生一起。（圖／翻攝《不要鬧工作室》YT）

《俄國聲優體驗整復推拿》瀏覽次數高達285萬，Alisa另一影片《俄國聲優為何只想交台灣男友》也有53萬觀看數，她坦言剛來台時時室友問她會不會跟亞洲男生交往，她回答「不會」，但隨著居住的時間拉長，她遇見了更多的男生，開始有了其他想法，甚至脫口「我覺得我好像註定要跟台灣男生一起」。2年前錄製影片當下，Alisa已跟兩位台灣男生交往過，「他們教我幸福的定義是什麼，我剛好有榮幸可以當那個能幫他們帶來幸福的女朋友」。

張宗憲和Alisa大方同框，共同詮釋運動品牌經典鞋款。（圖／取自CONVERSE臉書）

談戀愛時，雙魚座的Alisa什麼都可以為對方做，包括煮飯、按摩、洗衣服，她特地用中文強調「所有的事情，我都可以」，邊說邊比出ok的手勢。Alisa上得了廳堂下得了廚房，難怪張宗憲私下和女友黏在一起，也不排斥一起工作，他日前受運動品牌CONVERSE青睞，成為台灣首位簽約運動員，與Alisa共同詮釋經典鞋款，公然放閃。

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